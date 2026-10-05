Драпатий представив нового командувача Медичних сил ЗСУ Костянтина Гуменюка
- Костянтин Гуменюк очолив Медичні сили ЗСУ.
- Михайло Драпатий очікує технологічних та оперативних змін у військовій медицині.
Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий представив нового командувача Медичних сил Збройних сил України — полковника медичної служби Костянтина Гуменюка.
Про це повідомив головнокомандувач.
Представлення Костянтина Гуменюка
Костянтин Гуменюк — військовий хірург, який пройшов школу десантно-штурмових військ. Раніше він був головним хірургом ЗСУ.
За словами Михайла Драпатого, Гуменюк має значний практичний досвід допомоги пораненим у найскладніших ситуаціях та користується авторитетом серед військових медиків, цивільних медиків і волонтерів.
Головнокомандувач очікує, що новий командувач стане лідером змін у Медичних силах ЗСУ. Йдеться про те, щоб зробити медичну допомогу військовослужбовцям більш технологічною, оперативною та орієнтованою на результат.
— І цей результат — не кількість аптечок, шпиталів чи проведених нарад. А те, скільки життів українських військовослужбовців вдасться зберегти, — наголосив Драпатий.
Окремим завданням залишається подолання кадрового дефіциту в медичній системі ЗСУ. Для цього планують залучати більше кваліфікованих лікарів і медичного персоналу та спрямовувати зусилля на потреби фронту — кожного бойового підрозділу та кожного військовослужбовця.
Під час представлення також відзначили роботу генерал-майора медичної служби Анатолія Казмірчука. Михайло Драпатий наголосив, що результати його керівництва стали важливою частиною розвитку Медичних сил ЗСУ.