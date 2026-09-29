Главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый начал кадровый пересмотр в Генеральном штабе. Руководители структурных подразделений до 2 октября должны предоставить данные об офицерах и генералах, которые с 2022 года не получали практического опыта выполнения боевых задач.

Об этом Украинской правде и Суспільному рассказали источники в Генштабе.

Драпатый начал кадровый пересмотр в Генштабе

По словам источника, 28 сентября Михаил Драпатый провел встречу с руководителями всех структурных подразделений Генерального штаба и объявил о начале кадрового пересмотра.

Сейчас смотрят

До 2 октября руководители подразделений должны предоставить информацию об офицерах и генералах, которые с 2022 года не имели практического опыта выполнения боевых задач в составе группировок на уровне батальона, бригады, корпуса или группировки войск.

Собеседник УП отметил, что отсутствие боевого опыта не будет означать автоматического увольнения военнослужащих. Часть офицеров могут направить для прохождения службы в войска. Вместо этого в Генеральный штаб планируют отбирать военнослужащих, которые имеют актуальный боевой опыт.

До 2 октября офицеры, имеющие право на увольнение с военной службы и пенсию, должны определиться относительно своего дальнейшего пребывания в ВСУ.

По информации источников Суспільного, сколько именно военнослужащих может охватить кадровый пересмотр, станет известно после завершения этого этапа.

Как сообщил собеседник УП, решение о кадровом пересмотре вызвало сопротивление среди части офицеров. Некоторые военнослужащие пытаются избежать возможного перемещения или решить этот вопрос через руководство Генерального штаба.

Какие кадровые изменения произошли при Драпатом

Михаила Драпатого назначили главнокомандующим ВСУ в июле 2026 года.

После его назначения в военном руководстве произошло несколько кадровых изменений. В сентябре президент уволил Анатолия Казмирчука с должности командующего Медицинскими силами ВСУ. На эту должность назначили Константина Гуменюка.

В сентябре заместителем главнокомандующего ВСУ по цифровизации назначили полковника Артема Мартыненко. До этого из Генерального штаба уволили бригадного генерала Андрея Лебеденко, который отвечал за направление развития технологий.

2 сентября Михаил Драпатый представил принципы, которых будет придерживаться на должности главнокомандующего ВСУ.

В документе обозначены ключевые приоритеты главнокомандующего, требования к командирам и штабам и подходы к развитию украинской армии в условиях войны.

Механизм практической реализации этих положений, конкретные задачи и показатели их выполнения должны быть определены в отдельных документах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.