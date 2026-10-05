Украина и Германия договорились о реализации 15 сделок общей стоимостью €8,5 млрд.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский по итогам встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцом.

Украина и Германия заключили 15 соглашений

Документы предусматривают сотрудничество в оборонной промышленности, усиление противовоздушной обороны, противодействие дронам и поддержку энергетического сектора.

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По словам главы государства, значительная часть договоренностей касается совместного производства, закупок украинской армии и заказов для немецкой промышленности.

— Это оружие, которое поможет сейчас, поддержка нашей энергетики — это очень важно — перед зимой. Важен энергетический пакет. В этом комплексном пакете от Германии есть средства на производство новых перехватчиков против реактивных Шахедов тоже. Это особенно важно, – отметил Владимир Зеленский.

Отдельное направление – усиление возможностей для борьбы с российскими беспилотниками. Речь идет, в частности, о дронах-перехватчиках, малых ракетах и ​​радарах. Также стороны будут работать над развитием наземных роботизированных комплексов и артиллерии.

Еще одним приоритетом Зеленский назвал противовоздушную оборону. Украина и Германия планируют наращивать производство в Германии ракет для систем Patriot.

Помимо оборонного сотрудничества договоренности охватывают поддержку энергетического сектора и совместные промышленные проекты.

Глава государства отдельно поблагодарил Германию за совместное с другими ведущими странами и компаниями Европы участие в программе FREYJA.

Зеленский подчеркнул, что украинские заказы для немецких компаний должны стать вкладом в развитие промышленности Германии.

Источник : Офис президента

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