Украина и Германия заключили 15 сделок на €8,5 млрд: Зеленский назвал ключевые направления
- Украина и Германия договорились о 15 сделках на €8,5 млрд.
- Стороны усилят сотрудничество в сфере ПВО и противодействия дронам.
- Отдельное направление сотрудничества – поддержка украинской энергетики.
Украина и Германия договорились о реализации 15 сделок общей стоимостью €8,5 млрд.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский по итогам встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцом.
Украина и Германия заключили 15 соглашений
Документы предусматривают сотрудничество в оборонной промышленности, усиление противовоздушной обороны, противодействие дронам и поддержку энергетического сектора.
По словам главы государства, значительная часть договоренностей касается совместного производства, закупок украинской армии и заказов для немецкой промышленности.
— Это оружие, которое поможет сейчас, поддержка нашей энергетики — это очень важно — перед зимой. Важен энергетический пакет. В этом комплексном пакете от Германии есть средства на производство новых перехватчиков против реактивных Шахедов тоже. Это особенно важно, – отметил Владимир Зеленский.
Отдельное направление – усиление возможностей для борьбы с российскими беспилотниками. Речь идет, в частности, о дронах-перехватчиках, малых ракетах и радарах. Также стороны будут работать над развитием наземных роботизированных комплексов и артиллерии.
Еще одним приоритетом Зеленский назвал противовоздушную оборону. Украина и Германия планируют наращивать производство в Германии ракет для систем Patriot.
Помимо оборонного сотрудничества договоренности охватывают поддержку энергетического сектора и совместные промышленные проекты.
Глава государства отдельно поблагодарил Германию за совместное с другими ведущими странами и компаниями Европы участие в программе FREYJA.
Зеленский подчеркнул, что украинские заказы для немецких компаний должны стать вкладом в развитие промышленности Германии.