Україна та Німеччина уклали 15 угод на €8,5 млрд: Зеленський назвав ключові напрями
- Україна та Німеччина домовилися про 15 угод на €8,5 млрд.
- Сторони посилять співпрацю у сфері ППО та протидії дронам.
- Окремий напрям співпраці — підтримка української енергетики.
Україна та Німеччина домовилися про реалізацію 15 угод загальною вартістю €8,5 млрд.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.
Україна та Німеччина уклали 15 угод
Документи передбачають співпрацю в оборонній промисловості, посилення протиповітряної оборони, протидію дронам та підтримку енергетичного сектору.
За словами глави держави, значна частина домовленостей стосується спільного виробництва, закупівель для української армії та замовлень для німецької промисловості.
— Це зброя, яка допоможе зараз, підтримка для нашої енергетики — це дуже важливо — перед зимою. Важливий енергетичний пакет. У цьому комплексному пакеті від Німеччини є кошти на виробництво нових перехоплювачів саме проти реактивних Шахедів також. Це особливо важливо, — відзначив Володимир Зеленський.
Окремий напрям — посилення можливостей для боротьби з російськими безпілотниками. Йдеться, зокрема, про дрони-перехоплювачі, малі ракети та радари. Також сторони працюватимуть над розвитком наземних роботизованих комплексів і артилерії.
Ще одним пріоритетом Зеленський назвав протиповітряну оборону. Україна та Німеччина планують збільшувати виробництво в Німеччині ракет для систем Patriot.
Крім оборонної співпраці, домовленості охоплюють підтримку енергетичного сектору та спільні промислові проєкти.
Глава держави окремо подякував Німеччині за спільну з іншими провідними країнами та компаніями Європи участь у програмі FREYJA.
Зеленський наголосив, що українські замовлення для німецьких компаній мають стати внеском у розвиток промисловості Німеччини.