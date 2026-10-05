Україна та Німеччина домовилися про реалізацію 15 угод загальною вартістю €8,5 млрд.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

Україна та Німеччина уклали 15 угод

Документи передбачають співпрацю в оборонній промисловості, посилення протиповітряної оборони, протидію дронам та підтримку енергетичного сектору.

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За словами глави держави, значна частина домовленостей стосується спільного виробництва, закупівель для української армії та замовлень для німецької промисловості.

— Це зброя, яка допоможе зараз, підтримка для нашої енергетики — це дуже важливо — перед зимою. Важливий енергетичний пакет. У цьому комплексному пакеті від Німеччини є кошти на виробництво нових перехоплювачів саме проти реактивних Шахедів також. Це особливо важливо, — відзначив Володимир Зеленський.

Окремий напрям — посилення можливостей для боротьби з російськими безпілотниками. Йдеться, зокрема, про дрони-перехоплювачі, малі ракети та радари. Також сторони працюватимуть над розвитком наземних роботизованих комплексів і артилерії.

Ще одним пріоритетом Зеленський назвав протиповітряну оборону. Україна та Німеччина планують збільшувати виробництво в Німеччині ракет для систем Patriot.

Крім оборонної співпраці, домовленості охоплюють підтримку енергетичного сектору та спільні промислові проєкти.

Глава держави окремо подякував Німеччині за спільну з іншими провідними країнами та компаніями Європи участь у програмі FREYJA.

Зеленський наголосив, що українські замовлення для німецьких компаній мають стати внеском у розвиток промисловості Німеччини.

Джерело : Офис президента

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