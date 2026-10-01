Старт зимней кампании РФ: сможет ли враг выбить Киев и другие города из энергосистемы

Ночные и дневные воздушные тревоги, продолжающиеся часами, изнурительный гул в небе и новые риски для энергосети перед началом холодов — в последние недели Россия существенно изменила тактику воздушного террора на Киев и другие города Украины.

Враг перешел от периодических массированных ракетных ударов к почти непрерывным атакам реактивными дронами, пытаясь найти слабые места в украинском небе, чтобы заранее начать новую зимнюю кампанию по уничтожению энергетики.

По силам ли россиянам парализовать многомиллионный Киев, куда именно будут целиться во время этого отопительного сезона и как Украина реконфигурирует свою систему ПВО для сбивания реактивных беспилотников — объясняем в материале Фактов ICTV.

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Российские войска изменили тактику обстрелов Киева и перешли к почти непрерывным атакам реактивными дронами, поскольку пока имеют временное преимущество в этих средствах поражения, рассказал Фактам ICTV ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации имени А. К. Антонова, авиаэксперт Валерий Романенко.

— Враг имеет временное преимущество в средствах поражения. Россияне испытывают и выпускают новые средства, в частности реактивные дроны. Пока они временно имеют карт-бланш. Вы видите: как говорит президент, мы сбиваем около 57 из 100 запущенных беспилотников, не больше. Цифры близки к тому, что каждый второй дрон достигает цели, — отмечает Романенко.

По словам эксперта, уже через месяц или чуть больше у врага этого козыря уже не будет, поэтому сейчас Россия пытается нанести максимальные повреждения и истощить моральный дух людей.

Несмотря на попытки врага парализовать Киев непрерывными атаками беспилотников, уничтожить критическую инфраструктуру многомиллионного города только дронами враг не способен, считает Романенко.

– Нет, им это не по силам. Киев – это большой город, у них просто нет столько ракет. Когда попадает дрон из 50 кг взрывчатки, он не способен нанести критических разрушений. Повредить – да. Сказать, что эти удары будут критическими – нет, но донимать, создавать перебои и неприятности они однозначно будут, – объяснил он.

По словам авиаэксперта, более серьезные крылатые ракеты украинские Воздушные силы и истребители эффективно сбивают, а дешевые дроны типа Герань-5 имеют слишком малую боевую часть для тотального разрушения крупных объектов.