Валерий Романенко, авиаэксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации имени О. К. Антонова
Андриан Прокип, аналитик Українського інституту майбутнього
Старт зимней кампании РФ: сможет ли враг выбить Киев и другие города из энергосистемы
Ночные и дневные воздушные тревоги, продолжающиеся часами, изнурительный гул в небе и новые риски для энергосети перед началом холодов — в последние недели Россия существенно изменила тактику воздушного террора на Киев и другие города Украины.
Враг перешел от периодических массированных ракетных ударов к почти непрерывным атакам реактивными дронами, пытаясь найти слабые места в украинском небе, чтобы заранее начать новую зимнюю кампанию по уничтожению энергетики.
По силам ли россиянам парализовать многомиллионный Киев, куда именно будут целиться во время этого отопительного сезона и как Украина реконфигурирует свою систему ПВО для сбивания реактивных беспилотников — объясняем в материале Фактов ICTV.
Киев под почти непрерывными атаками: тактика и цель РФ
Российские войска изменили тактику обстрелов Киева и перешли к почти непрерывным атакам реактивными дронами, поскольку пока имеют временное преимущество в этих средствах поражения, рассказал Фактам ICTV ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации имени А. К. Антонова, авиаэксперт Валерий Романенко.
— Враг имеет временное преимущество в средствах поражения. Россияне испытывают и выпускают новые средства, в частности реактивные дроны. Пока они временно имеют карт-бланш. Вы видите: как говорит президент, мы сбиваем около 57 из 100 запущенных беспилотников, не больше. Цифры близки к тому, что каждый второй дрон достигает цели, — отмечает Романенко.
По словам эксперта, уже через месяц или чуть больше у врага этого козыря уже не будет, поэтому сейчас Россия пытается нанести максимальные повреждения и истощить моральный дух людей.
Несмотря на попытки врага парализовать Киев непрерывными атаками беспилотников, уничтожить критическую инфраструктуру многомиллионного города только дронами враг не способен, считает Романенко.
– Нет, им это не по силам. Киев – это большой город, у них просто нет столько ракет. Когда попадает дрон из 50 кг взрывчатки, он не способен нанести критических разрушений. Повредить – да. Сказать, что эти удары будут критическими – нет, но донимать, создавать перебои и неприятности они однозначно будут, – объяснил он.
По словам авиаэксперта, более серьезные крылатые ракеты украинские Воздушные силы и истребители эффективно сбивают, а дешевые дроны типа Герань-5 имеют слишком малую боевую часть для тотального разрушения крупных объектов.
Сможет ли РФ нарастить темпы дроновых атак
Россия будет наращивать темпы дроновых атак, поскольку нынешние объемы выпуска еще не предел ее возможностей. Оккупанты расширяют мощности в Елабуге и строят подземные цеха, заявил Романенко.
– Они расширяют площади в Елабуге, где выпускают эти дроны. Возможно, оставят завод Купол в Ижевске для выпуска поршневых дронов, а реактивные будут полностью производиться в Елабуге. Кроме того, в Елабуге они уже закладывают подземные цеха, – рассказал Романенко.
Эксперт подчеркнул, что переломить ситуацию сможет только повышение эффективности украинской ПВО. Как и в случае с поршневыми Шахедами, достижение показателя ущерба в 95% сделает для врага массированные запуски реактивных дронов экономически нецелесообразными.
Кроме того, Украина наносит удары по территории РФ, в частности, по предприятиям-поставщикам завода в Елабуге. Силы обороны били по производителям навигационных систем Комета, системам спутниковой связи, взрывчатке и разнообразной электронике, отметил он.
Однако авиаэксперт обратил внимание, что значительная часть деталей поступает из Китая через железнодорожный терминал им. Дэн Сяопина.
— Мы били по производителям навигационных систем Комета, систем спутниковой связи, взрывчатки и электроники. К сожалению, основная часть компонентов – китайская. Однако у них есть логистический терминал имени Дэн Сяопина, куда раз в неделю прибывает поезд с реактивными двигателями, углепластиком и электроникой. Удар по этому комплексу в момент прибытия поезда – это один из возможных вариантов действий, – отметил он.
По словам эксперта, прерывание цепочек поставки импортных запчастей является одним из эффективных путей замедления сборки вражеских беспилотников.
Атака на энергетику: началась ли зимняя кампания ударов
Россия уже начала новую массированную кампанию по уничтожению украинской энергосистемы накануне зимы. Ночная атака 30 сентября по Киеву и области свидетельствует об изменении тактики врага, рассказал Фактам ICTV эксперт по энергетике Украинского института будущего Андриан Прокип.
По его словам, оккупанты нанесли одновременные удары как по объектам генерации, так и по системе передачи — подстанциям и линиям электропередач.
– Да, эта новая кампания уже началась. Честно говоря, я ожидал ударов позже, но этому есть логическое объяснение. Сейчас они эффективно используют реактивные Шахеды. У нас ожидается появление достаточного количества средств противодействия им. Возможно, враг хочет использовать этот период, пока мы еще не развернули системную ПВО против них, чтобы приступить к массированным атакам, — отметил Андриан Прокип.
Хотя Россия готовится к комбинированным атакам по украинской энергетике, однако в этом сезоне фокус врага может несколько сместиться. Кроме ТЭС, ГЭС и магистральных подстанций, оккупанты бьют по региональным котельным и линиям электропередач, сказал он.
— Цели будут комбинированы, как всегда. То есть, это будет все. Но если сравнивать с предыдущими кампаниями, то будет больше попыток выносить линии электропередач и опоры. Также больше будут атаковать объекты теплоснабжения. Речь идет не только о больших ТЭС, но и котельных меньшего масштаба — районных и региональных, — подчеркнул эксперт.
По словам Прокипа, летнее относительное затишье было условным — россияне наносили одиночные удары по прифронтовым и пограничным областям весь теплотехнический сезон, а сейчас только увеличивают масштаб, повторяя сценарий прошлого года.
Можно ли отделить Киев от энергосистемы Украины
Россия стремится отрезать Киев от общей энергосистемы, избавить столицу тепла и света в преддверии зимы, однако повторить этот сценарий им будет сложно, заявил Прокип.
— Это не первоочередная цель, но одна из важных целей для них — вырезать Киев из энергосистемы, разбить тепло и электроснабжение здесь. Возможно ли это? Технически все возможно, конечно. Все, что построено, может быть уничтожено. На самом деле, отрезать Киев они хотели и в прошлом году, но не смогли этого достичь, — рассказал Прокип.
Эксперт подчеркнул, что решающую роль будет играть ПВО и скорость ремонтных работ. Даже в случае временного обесточивания столицы восстановление займет от нескольких дней до недели.
— Но надо понимать: даже если это происходит, допустим, Киев вырезают из энергосистемы (у нас очень немного собственной генерации и большой дефицит), то это не навсегда. Через три, семь или десять дней мы восстанавливаемся и возвращаемся к более или менее нормальным условиям жизнедеятельности, — подчеркнул он.
Как РФ попытается отрезать другие города от света
В то же время российские войска будут продолжать тактику постепенной изоляции отдельных областей Украины от общей энергосети, выбирая целями регионы с наименьшим объемом собственного поколения, предположил Прокип.
— Будут ли они пытаться отрезать отдельные регионы? Да, они это пытались делать раньше и будут продолжать дальше. Одесса – такой пример. Города, энергодефицитные и критически зависящие от объектов энергосистемы — такие места они пытаются вырезать, — отмечает он.
Эксперт признал наличие проблем со средствами ПВО из-за дефицита ракет. Однако он отметил, что не может охарактеризовать ситуацию как катастрофическую, выразив оптимизм относительно прохождения отопительного сезона 2026-2027.
По сравнению с началом полномасштабной войны устойчивость украинской энергосистемы выросла благодаря развитию распределенной генерации и защиты подстанций. Хотя это не гарантирует полного отсутствия блэкаутов во время новых обстрелов, рассказал эксперт по энергетике.
– Она однозначно усиливается, устойчивость улучшается. У нас больше распределенная генерация, защищена значительная часть подстанций передачи и распределения. Но это ситуация, когда защиты не может быть абсолютно достаточно всегда, потому что это постоянный баланс того, как мы можем защищаться от обстрелов, – отметил Прокип.
По словам эксперта, украинцам следует подготовиться к масштабным отключениям, а в отдельных регионах возможны обесточивания до нескольких дней или недели, особенно при дефиците средств ПВО.
Массированные дроновые атаки РФ: как противодействовать
Появление у врага реактивных беспилотников Герань-4, Герань-5 и Бандероль вынудило Украину полностью пересмотреть тактику защиты неба. Традиционные средства мобильных огневых групп перестают быть эффективными, поэтому система ПВО проходит масштабную реконфигурацию, рассказал фактам ICTV ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации имени А. К. Антонова, авиаэксперт Валерий Романенко.
По его словам, на смену стрелковому оружию и прожекторам приходят высокотехнологичные решения.
— Сейчас идет переоснащение мобильных огневых групп. Пулеметы и зенитные пушки против таких целей уже не работают, а подсветка прожекторами утратила актуальность. Мобильные группы будут оснащаться компактными радарами для радарной наводки. Также мы получим новые зенитные дроны, которые будут сбивать российские реактивные беспилотники методом hit-to-kill — то есть прямого попадания из передней полусферы или близким подрывом на встречном курсе, как это делают зенитные ракеты, — объяснил он.
Также авиаэксперт отметил перспективность разработок украинских дронов-перехватчиков, способных работать на скоростях до 700 км/ч.
— Вы видели хронику, как дрон-перехватчик от СБУ сбивает Герань-5? Точные его характеристики не объявлялись, но отмечалось, что он способен развивать скорость до 700 км/ч. Он сможет методом погони настигать и уничтожать не только российские Герань-4 или Герань-5, но и Бандероли. Но нам еще нужно как следует его опробовать и наладить крупносерийное производство, поэтому некоторое время вражеские реактивные беспилотники будут еще долетать, — подытожил авиаэксперт.
Несмотря на попытки России истощить украинцев непрерывными тревогами, перебить тепло и электричество до морозов, ключевые факторы остаются на стороне Украины. Защищенность подстанций и развитие распределенной генерации делают энергосистему более устойчивой, чем в начале войны, а быстрая реконфигурация ПВО готовит действенный ответ на реактивные Шахеды.
Впереди предстоит сложный зимний период с возможными временными отключениями. Сохранение устойчивости энергосети и повышение эффективности Сил обороны Украины остаются главными факторами для успешного прохождения отопительного сезона.