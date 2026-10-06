В Украине идет активная работа над созданием и испытанием реактивных беспилотников-перехватчиков для противодействия вражеским ударным дронам. Воздушные силы ВСУ сотрудничают почти с 20 предприятиями-производителями, а первые масштабные поставки таких средств ожидаются не раньше конца ноября.

Об этом во время заседания Временной специальной комиссии (ВСК) заявил заместитель командующего Воздушными силами ВСУ Юрий Черевашенко.

В Украине разрабатывают реактивные дроны-перехватчики

По словам представителя ВС ВСУ, для тестирования новых разработок в реальных условиях организованы специальные экспериментальные районы, где перехватчики привлекают к боевой работе.

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Разработки украинских компаний находятся на разных стадиях готовности:

14 компаний уже создали готовые продукты и вышли на этап тестовых полетов;

шесть компаний имеют успешные результаты по уничтожению российских реактивных дронов в воздухе;

три компании демонстрируют показатели, которые в ВСУ оценивают как наиболее перспективные средства для дальнейшего применения.

Кодифицированные образцы и характеристики реактивных перехватчиков

На сегодня в Украине насчитывается несколько десятков экземпляров реактивных перехватчиков. Два из них уже успешно прошли процедуру кодификации – это беспилотники Predator (Хищник) и Steliter.

— Они пока в искусственном количестве. Один из них использовался как дрон другого назначения, но его быстро переформатировали в беспилотник-перехватчик, – рассказал Черевашенко.

Реактивные перехватчики имеют скорость в пределах 460-560 км/ч. Отдельные производители заявляют о возможности своих дронов разгоняться до 700 км/ч, однако эти характеристики еще нуждаются в подтверждении в реальных боевых условиях.

В то же время в ВСУ не отказываются и от классических поршневых перехватчиков. Производители улучшают их тактико-технические характеристики, увеличивая скорость до более чем 450 км/ч. Они будут продолжать эффективно сбивать враждебные цели, пока будут соответствовать параметрам средств воздушного нападения РФ.

Воздушные силы ВСУ о производстве перехватчиков

Вопрос массового производства реактивных дронов упирается в ограниченные финансовые возможности предприятий и высокую стоимость технологий. Компании не всегда имеют свои деньги для изготовления крупных партий аппаратов, которые еще не подтвердили стабильно высокие результаты.

В то же время Воздушные силы ВСУ уже готовят личный состав для работы с новыми комплексами:

проводится базовая пилотная подготовка, ведь общие принципы применения дронов являются схожими;

непосредственно изучение особенностей конкретного борта занимает всего несколько дней вместе со специалистами компаний-производителей.

Оценивая перспективы обеспечения военных, Черевашенко отметил, что поставка реактивных перехватчиков в необходимых масштабах ожидается не раньше конца ноября.

Источник : Суспільне

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