Российские войска существенно наращивают использование реактивных беспилотников при воздушных атаках на территорию Украины. В настоящее время их доля составляет около 40%, однако в будущем этот показатель может возрасти до 80%, а скорость таких беспилотников увеличится.

Об этом во время заседания Временной специальной комиссии (ВСК) заявил заместитель командующего Воздушными силами ВСУ Юрий Черевашенко.

РФ хочет нарастить реактивные дроны в атаках

По словам Черевашенко, тенденция к увеличению количества реактивных дронов наблюдается с середины лета.

Сейчас смотрят

— Начиная с июля, количество применения реактивных дронов возросло. Сейчас она достигает 40% всех применяемых беспилотников на территории Украины. На отдельных направлениях – до 60% ударов. И она продолжает расти. Мы прогнозируем, что около 80% в ударах будут реактивные дроны, – предположил он.

Помимо увеличения количества самих аппаратов, ожидается рост их скоростных характеристик. На сегодняшний день реактивные беспилотники РФ развивают скорость около 600 км/ч.

В то же время в Воздушных силах прогнозируют, что в дальнейшем Москва может модифицировать их для достижения скорости 800-900 км/ч.

Черевашенко уточнил, что запуск дронов с такой высокой скоростью пока не фиксировали, но военное командование готовится к такому сценарию.

Противодействие ПВО и подготовка экипажей перехватчиков

Для противодействия новой угрозе в Украине уже ведется работа с производителями реактивных дронов-перехватчиков.

Заместитель командующего Воздушными силами ВСУ подчеркнул, что сбивание таких скоростных целей требует от пилотов специфических навыков и высокого мастерства.

По его словам, производителям беспилотных систем уже дали задачу разработать специализированные тренажеры-симуляторы для качественного обучения экипажей украинских дронов-перехватчиков.

Источник : Суспільне

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.