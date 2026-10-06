В Україні триває активна робота над створенням та випробуванням реактивних безпілотників-перехоплювачів для протидії ворожим ударним дронам. Наразі Повітряні сили ЗСУ співпрацюють майже з 20 підприємствами-виробниками, а перші масштабні постачання таких засобів очікуються не раніше кінця листопада.

Про це під час засідання Тимчасової спеціальної комісії (ТСК) заявив заступник командувача Повітряних сил ЗСУ Юрій Черевашенко.

В Україні розробляють реактивні дрони-перехоплювачі

За словами представника ПС ЗСУ, для тестування нових розробок у реальних умовах організували спеціальні експериментальні райони, де перехоплювачі залучають до бойової роботи.

Зараз дивляться

Розробки українських компаній перебувають на різних стадіях готовності:

14 компаній вже створили готові продукти та вийшли на етап тестових польотів;

шість компаній мають успішні результати щодо знищення російських реактивних дронів у повітрі;

три компанії демонструють показники, які у ЗСУ оцінюють як найбільш перспективні засоби для подальшого застосування.

Кодифіковані зразки та характеристики реактивних перехоплювачів

На сьогодні в Україні налічується кілька десятків екземплярів реактивних перехоплювачів. Два з них уже успішно пройшли процедуру кодифікації — це безпілотники Predator (Хижак) та Steliter.

— Вони поки що у штучній кількості. Один з них використовувався як дрон іншого призначення, але його швидко переформатували у безпілотник-перехоплювач, — розповів Черевашенко.

Реактивні перехоплювачі мають швидкість у межах 460–560 км/год. Окремі виробники заявляють про спроможність своїх дронів розганятися до 700 км/год, однак ці характеристики ще потребують підтвердження у реальних бойових умовах.

Водночас у ЗСУ не відмовляються і від класичних поршневих перехоплювачів. Виробники покращують їхні тактико-технічні характеристики, збільшуючи швидкість до понад 450 км/год. Вони продовжуватимуть ефективно збивати ворожі цілі, поки відповідатимуть параметрам засобів повітряного нападу РФ.

Повітряні сили ЗСУ про виробництво перехоплювачів

Питання масового виробництва реактивних дронів упирається в обмежені фінансові спроможності підприємств та високу вартість технологій. Компанії не завжди мають власні гроші для виготовлення великих партій апаратів, які ще не підтвердили стабільно високі результати.

Водночас Повітряні сили ЗСУ вже готують особовий склад до роботи з новими комплексами:

проводиться базова пілотна підготовка, адже загальні принципи застосування дронів є схожими;

безпосередньо вивчення особливостей конкретного борта займає лише кілька днів разом із фахівцями компаній-виробників.

Оцінюючи перспективи забезпечення військових, Черевашенко зазначив, що постачання реактивних перехоплювачів у необхідних масштабах очікується не раніше кінця листопада.

Джерело : Суспільне

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