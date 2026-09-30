В Украине сейчас идет активная уборка картофеля. Хозяйства выкапывают урожай и везут его на продажу. Фермеры, которые получили много клубней, но не имеют собственных хранилищ, стараются реализовать продукцию как можно быстрее.

Долго держать картофель просто в поле не получится, поскольку в ближайшие дни в Украине прогнозируют заморозки, овощ может испортиться, а без надлежащих условий хранения часть урожая придется выбросить. Поэтому сейчас на рынке много картофеля нового урожая, что сдерживает цену.

Факты ICTV узнавали, что будет с ценами на картофель и стоит ли покупать его сейчас на зиму.

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Какой урожай картофеля в Украине и сколько он стоит

В этом году урожай картофеля в разных регионах Украины отличается. Лето было непростым для этой культуры, а погодные условия в областях складывались по-разному. Где-то картофель хорошо набрал вес, а в других хозяйствах из-за жары клубни остались мелкими.

Показательна ситуация на Волыни. Там фермеры собирают картофель и подсчитывают результат сезона. Один из волынских фермеров рассказал, что в этом году получил примерно половину прошлогоднего урожая. Другие фермеры также говорят о более низкой урожайности. Из-за жары картофель местами просто не успел нормально вырасти, поэтому вместо крупных клубней хозяйства получили много мелкой продукции.

При этом ситуация даже в пределах одного региона неодинаковая. Есть хозяйства, где урожай оказался лучше. На волынских рынках сейчас картофель продают примерно по 20 грн за 1 кг, а оптовая цена составляет около 15 грн за 1 кг. Продавцы говорят, что покупатели есть, но повышать стоимость в ближайшее время не планируют.

На рынке есть и привозной картофель. Его продают примерно по 14–15 грн за 1 кг. В целом такие же цены и в других регионах страны.

Выращивать картофель фермерам становится дороже. Растут расходы на топливо, удобрения, средства защиты растений, обработку полей, ремонт техники, налоги и другие работы. Один из фермеров отметил, что при нынешней стоимости дизельного топлива выращивать картофель на больших площадях становится все сложнее.

Несмотря на это, волынские фермеры планируют сажать картофель и в следующем году.

Будет ли повышение цен на картофель в ближайшее время

Что будет с ценами после завершения уборки урожая, изданию Коммерсант украинский рассказал руководитель аналитического отдела Украинского клуба аграрного бизнеса Максим Гопка.

По его словам, до начала октября картофель будет оставаться на сезонном минимуме. Сейчас на рынок одновременно поступает много продукции, поскольку продолжается массовая уборка. Ожидается, что в начале октября розничная цена составит 16–20 грн за 1 кг.

Эксперт предупредил, что долго такая ситуация продолжаться не будет. Когда основной сбор завершится, картофеля непосредственно с поля на рынке станет меньше. Часть урожая заложат в хранилища, и тогда к его стоимости добавятся расходы на хранение.

Речь идет об электроэнергии, вентиляции, поддержании необходимой температуры и влажности, сортировке, упаковке, транспортировке и оплате труда. Часть картофеля во время хранения также портится или прорастает.

Вырастет ли цена на картофель до Нового года

По прогнозу Максима Гопки, ближе к глубокой осени снижение цены прекратится, а картофель начнет дорожать.

Эксперт не называет конкретную цену на картофель в конце осени или зимой. Это будет зависеть от объемов урожая и количества качественной продукции, которую удастся сохранить.

Для людей, которые планируют сделать запас картофеля на зиму, эксперт называет оптимальным периодом конец сентября и начало октября. Именно в это время предложение самое большое, а расходы на длительное хранение еще не успели существенно повлиять на цену.

Но есть важный момент: не весь картофель, который сейчас выкапывают, одинаково хорошо подходит для зимнего хранения. Если клубни собрали слишком рано, у них может быть тонкая кожура. Такой картофель быстрее теряет влагу и может хуже храниться.

Поэтому при покупке запаса на зиму стоит смотреть не только на цену. Важно, чтобы картофель был хорошо вызревшим, сухим, без повреждений и подходил для длительного хранения.

По словам Максима Гопки, не стоит откладывать покупку до глубокой осени, поскольку тогда можно столкнуться уже с другой ситуацией, когда цена начнет расти из-за расходов на хранение.

Что будет с ценами на картофель до 2027 года

Директор по развитию Украинской плодоовощной ассоциации Екатерина Зверева отметила, что в декабре 2026 года и феврале 2027 года цены на картофель по сравнению с нынешним уровнем могут вырасти примерно на 25–40%.

По ее словам, если объем картофеля, пригодного для длительного хранения, будет небольшим, в конце зимы и весной Украина увеличит импорт. На цену также будет влиять количество качественной продукции, которую удастся сохранить до марта–мая 2027 года.

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