Цукор належить до базових продуктів, які регулярно купують українські сім’ї. Його додають до чаю та кави, використовують під час приготування десертів, випічки, а також для домашньої консервації. Тому зміни вартості цього продукту швидко відчуваються у повсякденних витратах.

У жовтні 2026 року ціни на цукор в Україні дещо вищі, ніж торік. На це впливає одразу кілька чинників, зокрема ситуація з посівами цукрових буряків, очікування щодо нового врожаю та виробництва цукру.

Чи зростуть ціни на цукор та який урожай буряків, читайте на Фактах ICTV.

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Скільки коштує 1 кг цукру в супермаркетах

Вартість цукру залежить від торгової мережі, виробника та фасування.

Скільки коштує цукор у супермаркетах:

В АТБ ціна 1 кг коливається від 30,90 до 39,50 грн.

30,90 до 39,50 грн. У Mетро кілограм цукру коштує 34,90 грн.

У Novus ціни перебувають у межах 34,99-39,49 грн за 1 кг.

В Ашан ціна стартує від 28,49 грн за 1 кг у перерахунку на кілограм, якщо купувати велику упаковку вагою 10 кг.

У Мегамаркеті кілограм цукру коштує 38,50 грн.

Чому ціни на цукор в Україні зростають

Одним із чинників, який впливає на ринок, є скорочення виробництва цукру в новому сезоні. В Україні цьогоріч зафіксували одні з найменших за останні десятиліття площ посівів цукрових буряків.

За оцінками науковців Національного наукового центру Інституту аграрної економіки НААН, площі під цією культурою скоротилися до рівня, якого в Україні не було близько 35 років.

Провідна наукова співробітниця відділу аграрного ринку та міжнародної інтеграції Інституту аграрної економіки Людмила Пархоменко пояснює таку ситуацію кількома причинами:

висока собівартість вирощування цукрових буряків і виробництва цукру,

падіння світових цін,

скорочення експортних квот до країн ЄС,

несприятливі погодні умови під час посівної,

наслідки повномасштабної війни.

Частина аграріїв також змінила структуру посівів і віддала перевагу культурам, вирощування яких потребує менших витрат або дає вищу прибутковість.

Які ціни на цукор зараз

За даними Української аграрної конфедерації, у період із 30 вересня до 3 жовтня 2026 року оптові ціни на цукор трохи підвищилися. Залежно від регіону, якості продукції та умов оплати продавці пропонували його по 25 700-27 000 грн за тонну.

На ринку також є цукор виробництва 2025 року. Його ціна нижча, близько 24 800-25 200 грн за тонну.

На динаміку цін впливають очікування щодо меншого виробництва цукру в новому сезоні. Додатковим фактором називають суху погоду в Європі.

При цьому ринок поки не показує ажіотажного попиту. За даними Української аграрної конфедерації, основними покупцями залишаються підприємства харчової промисловості, зокрема хлібозаводи, молокозаводи та консервні підприємства. Торгові компанії переважно купують невеликі партії.

Невисока активність експорту стримує подальше зростання оптових цін.

Чи буде в Україні достатньо цукру

Попри скорочення площ під цукровими буряками та очікуване зменшення виробництва, говорити про дефіцит цукру на внутрішньому ринку підстав немає.

Науковці Інституту аграрної економіки зазначають, що ситуацію мають підтримати запаси, сформовані у попередні роки.

Для галузі ситуація залишається непростою. Після значних обсягів експорту у попередні роки виробники зіткнулися зі зміною зовнішніх умов, зокрема обмеженнями на постачання до ЄС та нижчими світовими цінами.

6 жовтня УКАБ оприлюднив оперативні дані щодо збору врожаю. Станом на 5 жовтня в Україні вже зібрали 824,6 тис. тонн цукрових буряків із 16,3 тис. га, тобто 9,5% прогнозованої площі. Середня урожайність становила 506,5 ц/га.

За тиждень обсяг зібраного буряку збільшився на 528,1 тис. тонн. На початку жовтня збирання цукрових буряків помітно прискорилося.

Що буде з цінами на цукор до кінця 2026 року

Ситуація на ринку поки вказує на ризик подальшого підвищення цін на цукор. Новий сезон проходить на фоні скорочення площ під цукровими буряками, а отже, очікується менший обсяг виробництва.

Найімовірніше, до кінця 2026 року ціни на цукор залишатимуться під впливом двох протилежних факторів: менша пропозиція нового врожаю підтримуватиме ціни, тоді як відносно слабкий попит та невисока активність експорту стримуватимуть їхнє зростання.

Тож українцям варто готуватися не до дефіциту цукру, а передусім до можливого поступового подорожчання продукту.

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