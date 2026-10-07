Бесплатное обучение в автошколе для жен УБД: как воспользоваться программой
- Жены УБД могут бесплатно обучаться в автошколе в рамках программы профессиональной адаптации.
- Для участия необходимо обратиться в орган соцзащиты и подать документы, в частности свидетельство о браке и медицинскую справку.
- После обучения экзамены сдают в сервисном центре МВД, где также выдают водительское удостоверение.
После возвращения военнослужащих к гражданской жизни семье нередко приходится по-новому организовывать быт и решать повседневные вопросы.
Поэтому возможность бесплатного обучения в автошколе для членов семей УБД имеет практическое значение не только для самого ветерана, но и для всей семьи. Если кто-то из родных имеет водительские права и умеет управлять автомобилем, семье проще сохранять мобильность и самостоятельно решать повседневные дела.
Факты ICTV разбирались, могут ли жены УБД бесплатно пройти обучение в автошколе, какие документы для этого нужны и куда обращаться.
Могут ли жены УБД бесплатно пройти обучение в автошколе
В сервисном центре МВД рассказали, что в Украине ветераны войны и члены их семей могут бесплатно пройти обучение в автошколе.
Программа распространяется не только на ветеранов, но и на членов их семей. Поэтому бесплатное обучение в автошколе для жен УБД доступно в рамках профессиональной адаптации, если муж имеет соответствующий статус. Право на такое обучение закреплено изменениями в постанову Кабмина № 432.
Обучаться можно в аккредитованной автошколе. Это касается как коммерческих заведений, так и Безбарьерных автошкол, где созданы специальные условия для людей с инвалидностью.
Обучение включает теоретическую и практическую подготовку. Его стоимость компенсируется за счет бюджетной программы Министерства по делам ветеранов Украины.
Как жене УБД пройти бесплатное обучение в автошколе
Для участия в программе необходимо обратиться в орган социальной защиты населения по зарегистрированному или фактическому месту жительства либо пребывания. Заявление можно подать в бумажной или электронной форме.
После обращения орган соцзащиты заключает трехсторонний договор с получателем услуги и автошколой.
Для оформления необходимы:
- копия паспорта гражданина Украины;
- копия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;
- документ, подтверждающий соответствующий статус;
- документ о непосредственном участии в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, если он предусмотрен для конкретной категории;
- свидетельство о браке для членов семьи;
- медицинская справка о пригодности к управлению транспортным средством.
Для человека с инвалидностью вследствие войны также подается копия индивидуальной программы реабилитации.
Где можно учиться
Бесплатное обучение в автошколе для жен военнослужащих доступно в аккредитованных заведениях, которые работают в рамках программы профессиональной адаптации.
Отдельно действует проект Безбарьерные автошколы. К нему присоединились семь учреждений высшего образования системы МВД, где созданы условия для обучения людей с инвалидностью, в частности с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
Также подготовку людей с инвалидностью проводят другие автошколы в разных городах Украины. Информация о заведениях и условиях обучения размещена в рамках проекта МВД Безбарьерные автошколы.
Как получить водительское удостоверение после обучения
После завершения теоретической и практической подготовки автошкола выдает соответствующее свидетельство.
Следующий этап — экзамены в сервисном центре МВД. По информации ГСЦ МВД, для их сдачи используют специализированное транспортное средство. При необходимости оно может быть оборудовано ручным управлением.
Водительское удостоверение печатают и выдают в том же сервисном центре МВД, где были сданы экзамены.
Получить консультацию по услугам сервисных центров МВД можно по номеру (044) 290-19-88 или через официальные ресурсы ГСЦ МВД.