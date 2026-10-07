После возвращения военнослужащих к гражданской жизни семье нередко приходится по-новому организовывать быт и решать повседневные вопросы.

Поэтому возможность бесплатного обучения в автошколе для членов семей УБД имеет практическое значение не только для самого ветерана, но и для всей семьи. Если кто-то из родных имеет водительские права и умеет управлять автомобилем, семье проще сохранять мобильность и самостоятельно решать повседневные дела.

Факты ICTV разбирались, могут ли жены УБД бесплатно пройти обучение в автошколе, какие документы для этого нужны и куда обращаться.

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Могут ли жены УБД бесплатно пройти обучение в автошколе

В сервисном центре МВД рассказали, что в Украине ветераны войны и члены их семей могут бесплатно пройти обучение в автошколе.

Программа распространяется не только на ветеранов, но и на членов их семей. Поэтому бесплатное обучение в автошколе для жен УБД доступно в рамках профессиональной адаптации, если муж имеет соответствующий статус. Право на такое обучение закреплено изменениями в постанову Кабмина № 432.

Обучаться можно в аккредитованной автошколе. Это касается как коммерческих заведений, так и Безбарьерных автошкол, где созданы специальные условия для людей с инвалидностью.

Обучение включает теоретическую и практическую подготовку. Его стоимость компенсируется за счет бюджетной программы Министерства по делам ветеранов Украины.

Как жене УБД пройти бесплатное обучение в автошколе

Для участия в программе необходимо обратиться в орган социальной защиты населения по зарегистрированному или фактическому месту жительства либо пребывания. Заявление можно подать в бумажной или электронной форме.

После обращения орган соцзащиты заключает трехсторонний договор с получателем услуги и автошколой.

Для оформления необходимы:

копия паспорта гражданина Украины;

копия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;

документ, подтверждающий соответствующий статус;

документ о непосредственном участии в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, если он предусмотрен для конкретной категории;

свидетельство о браке для членов семьи;

медицинская справка о пригодности к управлению транспортным средством.

Для человека с инвалидностью вследствие войны также подается копия индивидуальной программы реабилитации.

Где можно учиться

Бесплатное обучение в автошколе для жен военнослужащих доступно в аккредитованных заведениях, которые работают в рамках программы профессиональной адаптации.

Отдельно действует проект Безбарьерные автошколы. К нему присоединились семь учреждений высшего образования системы МВД, где созданы условия для обучения людей с инвалидностью, в частности с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Также подготовку людей с инвалидностью проводят другие автошколы в разных городах Украины. Информация о заведениях и условиях обучения размещена в рамках проекта МВД Безбарьерные автошколы.

Как получить водительское удостоверение после обучения

После завершения теоретической и практической подготовки автошкола выдает соответствующее свидетельство.

Следующий этап — экзамены в сервисном центре МВД. По информации ГСЦ МВД, для их сдачи используют специализированное транспортное средство. При необходимости оно может быть оборудовано ручным управлением.

Водительское удостоверение печатают и выдают в том же сервисном центре МВД, где были сданы экзамены.

Получить консультацию по услугам сервисных центров МВД можно по номеру (044) 290-19-88 или через официальные ресурсы ГСЦ МВД.

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