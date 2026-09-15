У водителей может быть два типа документов – национальное водительское удостоверение и международное водительское удостоверение.

Национальное водительское удостоверение – документ, дающий право управлять транспортным средством. Выдается водителю после сдачи теоретических и практических экзаменов в сервисных центрах МВД. Национальное водительское удостоверение имеет вид пластиковой карты с многоуровневой степенью защиты и является документом европейского образца.

Международное водительское удостоверение – это переведенные данные с национального удостоверения. Оно имеет вид бумажной книжки и выдается сроком на 3 года. Международное водительское удостоверение недействительно без национального удостоверения.

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Что предусматривает выдача международного водительского удостоверения, куда обращаться и что для этого необходимо – читайте в материале Фактов ICTV.

Как выглядит международное водительское удостоверение

Международное водительское удостоверение IDP (International Driving Permit) позволяет украинцам управлять авто за рубежом, как собственным, так и арендованным. Документ признают в странах, являющихся подписантами Женевской конвенции о дорожном движении (44 страны). С полным перечнем этих стран можно ознакомиться по ссылке.

Национальное водительское удостоверение действительно в Евросоюзе и еще ряде стран (всего 89 стран мира), ратифицировавших Венскую конвенцию о дорожном движении 1968 года.

Приложение № 7 к Конвенции о дорожном движении содержит общие требования к форме IDP. Согласно им, международное водительское удостоверение представляет собой бумажную книжку формата А6 (148 x 105 мм) с серой обложкой и белыми внутренними страницами.

Международное водительское удостоверение представляет собой перевод национальных прав на четыре языка:

английский;

французский;

испанский;

русский.

Записи вносят от руки или печатают на машинке буквами латинского алфавита или прописью.

Срок действия такого документа составляет три года, но не более того срока, на который выдано национальное водительское удостоверение.

Напоминаем, что международные водительские права не действительны без наличия национальных. То есть это фактически перевод данных по национальному удостоверению.

Образец лицевой стороны первой страницы обложки выглядит следующим образом:

Где:

1 – наименование государства, в котором выдано удостоверение, а также опознавательный знак этого государства, определенный в Приложении 3;

2 – срок действия удостоверения;

3 – подпись органа власти или объединения, которые выдали удостоверение;

4 – печать или штемпель органа власти или объединения, выдавших удостоверение.

Как получить международное водительское удостоверение

Получить международное водительское удостоверение можно лично в территориальных сервисных центрах МВД на основании национального водительского удостоверения. Выдача или обмен международного водительского удостоверения осуществляется без сдачи экзаменов.

Для этого необходимо подготовить следующие документы:

оригинал водительского удостоверения и его копию;

паспорт гражданина Украины;

паспорт для выезда за границу;

фотография 3,5 х 4,5 см на матовой бумаге;

квитанция об оплате административных услуг.

При выдаче международного водительского удостоверения работник сервисного центра МВД должен проверить сведения о человеке по Единому государственному реестру МВД, Единому государственному демографическому реестру, соответствующим базам данных и государственным реестрам в отношении лиц, находящихся в розыске, а также лиц, лишенных права управления транспортными средствами (ТС) или временно ограниченных в праве управления ТС.

Срок предоставления услуги – ориентировочно 5 рабочих дней со дня подачи документов.

Адреса сервисных центров МВД можно посмотреть на сайте МВД по ссылке.

Смотрите видео, как получить международное водительское удостоверение:

Источник: Главный сервисный центр МВД, Дія, Министерство внутренних дел Украины

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