Після повернення військових до цивільного життя родині нерідко доводиться по-новому організовувати побут і вирішувати щоденні питання.

Тому можливість безкоштовного навчання в автошколі для членів родин УБД має практичне значення не лише для самого ветерана, а й для всієї сім’ї. Якщо хтось із рідних має права та вміє керувати автомобілем, родині простіше залишатися мобільною та самостійно вирішувати повсякденні справи.

Факти ICTV розбиралися, чи можуть дружини УБД безкоштовно пройти навчання в автошколі, які документи для цього потрібні та куди звертатися.

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Чи можуть дружини УБД безкоштовно пройти навчання в автошколі

У сервісному центрі МВС розповіли, що в Україні ветерани війни та члени їхніх сімей можуть пройти безоплатне навчання в автошколі.

Програма поширюється не лише на ветеранів, а й на членів їхніх сімей. Тому безкоштовне навчання в автошколі для дружин УБД доступне в межах професійної адаптації, якщо чоловік має відповідний статус. Право на таке навчання закріплене змінами до постанови Кабміну № 432.

Навчатися можна в акредитованій автошколі. Це стосується як комерційних закладів, так і Безбар’єрних автошкіл, де створені спеціальні умови для людей з інвалідністю.

Навчання включає теоретичну та практичну підготовку. Його вартість компенсується коштом бюджетної програми Міністерства у справах ветеранів України.

Як дружині УБД пройти безкоштовне навчання в автошколі

Для участі в програмі потрібно звернутися до органу соціального захисту населення за зареєстрованим або фактичним місцем проживання чи перебування. Заяву можна подати в паперовій або електронній формі.

Після звернення орган соцзахисту укладає тристоронній договір із отримувачем послуги та автошколою.

Для оформлення потрібні:

копія паспорта громадянина України;

копія реєстраційного номера облікової картки платника податків;

документ, що підтверджує відповідний статус;

документ про безпосередню участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, якщо він потрібен для конкретної категорії;

свідоцтво про шлюб для членів сім’ї;

медична довідка про придатність до керування транспортним засобом.

Для людини з інвалідністю внаслідок війни також подається копія індивідуальної програми реабілітації.

Де можна навчатися

Безкоштовне навчання в автошколі для дружин військових доступне в акредитованих закладах, які працюють у межах програми професійної адаптації.

Окремо діє проєкт Безбар’єрні автошколи. До нього долучилися сім закладів вищої освіти системи МВС, де створені умови для навчання людей з інвалідністю, зокрема з порушеннями опорно-рухового апарату.

Також підготовку людей з інвалідністю проводять інші автошколи в різних містах України. Інформація про заклади та умови навчання розміщена в межах проєкту МВС Безбар’єрні автошколи.

Як отримати посвідчення водія після навчання

Після завершення теоретичної та практичної підготовки автошкола видає відповідне свідоцтво.

Наступний етап іспити в сервісному центрі МВС. За інформацією ГСЦ МВС, для їх складання використовують спеціалізований транспортний засіб. За потреби він може бути обладнаний ручним керуванням.

Посвідчення водія друкують і видають у тому самому сервісному центрі МВС, де складалися іспити.

Консультацію щодо послуг сервісних центрів МВС можна отримати за номером (044) 290-19-88 або через офіційні ресурси ГСЦ МВС.

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