В четверг, 8 октября, в части регионов Украины будут применены меры по ограничению потребления электроэнергии.

Об этом сообщает Укрэнерго.

Графики отключения света 8 октября: что известно

— Завтра в части регионов Украины вынужденно будут применены меры по ограничению потребления электроэнергии, — говорится в сообщении.

00:00 – 23:59 – графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса;

00:00 – 23:59 – графики почасовых отключений для всех категорий потребителей (объемом от 0,5 до 1,5 очереди).

В Укрэнерго объяснили введение ограничений последствиями российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

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Напомним, сегодня потребление электроэнергии снизилось. По состоянию на 9:30 утра оно было на 4,3% ниже, чем в это же время предыдущего дня – во вторник.

Причины изменений – ясная погода в большинстве регионов Украины, что обусловливает высокую эффективность работы бытовых солнечных электростанций и соответствующее уменьшение объема энергопотребления из общей сети. А также – вынужденное применение мер ограничения в части областей.

В результате российских ударов утром были новые обесточивания в Полтавской, Черниговской, Харьковской, Винницкой и Херсонской областях.

Там, где позволяли условия безопасности, были проведены аварийно-восстановительные работы.

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