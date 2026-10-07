Графіки відключення світла 8 жовтня: Укренерго попередило про обмеження
У четвер, 8 жовтня, в частині регіонів Україні будуть застосовані заходи з обмеження споживання електроенергії.
Про це повідомляє Укренерго.
Графіки відключення світла 8 жовтня: що відомо
– Завтра у частині регіонів України вимушено будуть застосовані заходи з обмеження споживання електроенергії, – йдеться в повідомленні.
- 00:00 – 23:59 – графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу;
- 00:00 – 23:59 – графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом від 0,5 до 1,5 черги).
В Укренерго пояснили введення обмежень наслідками російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.
Нагадаємо, сьогодні споживання електроенергії знизилось. Станом на 9:30 ранку воно було на 4,3% нижчим, ніж в цей же час попереднього дня – у вівторок.
Причини змін – ясна погода у більшості регіонів України, що зумовлює високу ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне зменшення обсягу енергоспоживання із загальної мережі. А також – вимушене застосування заходів обмеження у частині областей.
Унаслідок російських ударів вранці були нові знеструмлення у Полтавській, Чернігівській, Харківській, Вінницькій і Херсонській областях.
Там, де дозволяли безпекові умови, були проведені аварійно-відновлювальні роботи.