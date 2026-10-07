У четвер, 8 жовтня, в частині регіонів Україні будуть застосовані заходи з обмеження споживання електроенергії.

Про це повідомляє Укренерго.

Графіки відключення світла 8 жовтня: що відомо

– Завтра у частині регіонів України вимушено будуть застосовані заходи з обмеження споживання електроенергії, – йдеться в повідомленні.

00:00 – 23:59 – графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу;

00:00 – 23:59 – графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом від 0,5 до 1,5 черги).

В Укренерго пояснили введення обмежень наслідками російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

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Нагадаємо, сьогодні споживання електроенергії знизилось. Станом на 9:30 ранку воно було на 4,3% нижчим, ніж в цей же час попереднього дня – у вівторок.

Причини змін – ясна погода у більшості регіонів України, що зумовлює високу ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне зменшення обсягу енергоспоживання із загальної мережі. А також – вимушене застосування заходів обмеження у частині областей.

Унаслідок російських ударів вранці були нові знеструмлення у Полтавській, Чернігівській, Харківській, Вінницькій і Херсонській областях.

Там, де дозволяли безпекові умови, були проведені аварійно-відновлювальні роботи.

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