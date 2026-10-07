В ночь на 7 октября российские войска нанесли массированный комбинированный удар по территории Украины с применением противокорабельных, баллистических, крылатых ракет и ударных беспилотников. Украинским силам противовоздушной обороны удалось обезвредить 161 воздушную цель.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Ночная атака на Украину 7 октября

Во время атаки (начиная с 18:00 6 октября и в ночь на 7 октября) российские войска применили ракеты и беспилотники. Среди них:

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противокорабельные ракеты Циркон/Оникс из Ростовской области РФ;

баллистические ракеты Искандер-М/С-400/KN-23 из Брянской и Воронежской областей РФ;

48 крылатых ракет воздушного, наземного и морского базирования Х-101, Искандер-К и Калибр из Вологодской, Курской областей РФ и акватории Каспийского моря;

130 ударных беспилотников типа Shahed (из которых 46 – реактивные), Гербера и дроны-имитаторы типа Пародия из направлений Орел и Приморско-Ахтарск (РФ), а также временно оккупированного Донецка и Гвардейского (ТОТ АР Крым).

Основными направлениями вражеского удара стали Киевская, Харьковская, Полтавская и Днепропетровская области.

Атака на Украину 7 октября: результаты работы ПВО

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, силам противовоздушной обороны удалось сбить или подавить 161 цель:

пять баллистических и противокорабельных ракет Искандер-М/KN-23/С-400/Циркон/Оникс;

39 крылатых ракет Х-101, Искандер-К, Калибр (информация относительно еще шести крылатых ракет уточняется);

117 беспилотников типа Shahed (из них 38 – реактивные), Гербера и других типов.

Воздушное нападение отбивали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ), беспилотные системы и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Ночная атака на Украину 7 октября: какие последствия

В Воздушных силах ВСУ зафиксировали попадания ракет и ударных беспилотников, которые запустили российские войска, на 18 локациях. Также падение обломков сбитых воздушных целей зафиксировали на пяти локациях.

Как отмечают в ВС ВСУ, по состоянию на утро, российская атака все еще продолжается, поскольку в воздушном пространстве Украины остается до 10 вражеских беспилотников.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 687-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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