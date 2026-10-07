У ніч проти 7 жовтня російські війська завдали масованого комбінованого удару по території України із застосуванням протикорабельних, балістичних, крилатих ракет та ударних безпілотників. Українським силам протиповітряної оборони вдалося знешкодити 161 повітряну ціль.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Нічна атака на Україну 7 жовтня

Під час атаки (починаючи з 18:00 6 жовтня та в ніч на 7 жовтня) російські війська застосували ракети та безпілотники. Серед них:

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протикорабельні ракети Циркон/Онікс із Ростовської області РФ;

балістичні ракети Іскандер-М/С-400/KN-23 із Брянської та Воронезької областей РФ;

48 крилатих ракет повітряного, наземного та морського базування Х-101, Іскандер-К та Калібр із Вологодської, Курської областей РФ та акваторії Каспійського моря;

130 ударних безпілотників типу Shahed (із яких 46 — реактивні), Гербера та дронів-імітаторів типу Пародія із напрямків Орел та Приморсько-Ахтарськ (РФ), а також з тимчасово окупованого Донецька та Гвардійського (ТОТ АР Крим).

Основними напрямками ворожого удару стали Київська, Харківська, Полтавська та Дніпропетровська області.

Атака на Україну 7 жовтня: результати роботи ППО

За попередніми даними, станом на 09:00 силам протиповітряної оборони вдалося збити або подавити 161 ціль:

5 балістичних та протикорабельних ракет Іскандер-М/KN-23/С-400/Циркон/Онікс;

39 крилатих ракет Х-101, Іскандер-К, Калібр (інформація щодо ще шести крилатих ракет уточнюється);

117 безпілотників типу Shahed (із них 38 — реактивні), Гербера та інших типів.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ), безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Нічна атака на Україну 7 жовтня: які наслідки

У Повітряних силах ЗСУ зафіксували влучання ракет та ударних безпілотників, які запустили російські війська, на 18 локаціях. Також падіння уламків збитих повітряних цілей зафіксували на 5 локаціях.

Як зазначають в ПС ЗСУ, станом на ранок російська атака усе ще триває, оскільки у повітряному просторі України залишається до 10 ворожих безпілотників.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 687-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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