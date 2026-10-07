Силы обороны подтвердили значительные повреждения российских объектов топливно-энергетической инфраструктуры после ударов по линейной производственно-диспетчерской станции Самара и Астраханскому газоперерабатывающему заводу.

ВСУ поразили ЛВДС Самара и Астраханский ГПЗ: что известно

Как сообщил Генштаб ВСУ, по предварительным результатам, в результате удара 2 октября по ЛВДС Самара в населенном пункте Просвет Самарской области РФ повреждены 11 резервуаров РВС-20000, три резервуара РВСПК-50000, участок трубопроводов и станция автоматизированного налива нефтепродуктов.

ЛВСС Самара является большим узлом приема, хранения и смешивания нефти. Сырье поступает туда по магистральным нефтепроводам из Татарстана, Западной Сибири и других российских нефтедобывающих регионов.

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На станции в частности формируют экспортный сорт Urals, на который приходится значительная часть нефтяного экспорта РФ. Объект также используется для обеспечения российской армии.

Кроме того, после удара 4 октября по Астраханскому газоперерабатывающему заводу подтверждено повреждение элементов двух установок очистки газа – У-172 и У-272, а также блока вторичной перегонки У-1731.

Астраханский ГПЗ является одним из крупных российских производителей газовой серы, которая, в частности, используется в производстве взрывчатых веществ и пороха.

Проектная мощность предприятия составляет до 12 млрд куб. пластового газа в год, а производство технической серы – до 3,5 млн тонн ежегодно. Завод также вовлечен в обеспечение российских войск.

В Генштабе отметили, что удары по таким объектам направлены на снижение военно-экономического потенциала РФ и осуществляются в рамках права Украины на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН.

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