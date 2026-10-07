Силы обороны Украины 6 октября и в ночь на 7 октября нанесли удары по ряду военных объектов российских войск на временно оккупированных территориях Украины и РФ.

Поражены ряд объектов РФ на ВОТ и в РФ: что известно

Как сообщает Генеральный штаб ВСУ, в Брянской области был поражен аэродром Сеща. Последствия атаки уточняются.

Также вблизи Гринева украинские силы поразили российскую станцию ​​радиоэлектронной борьбы, а в районе Еленки радиолокационную станцию.

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В районе Донецка под удар пришелся по месту хранения, подготовки и запуска ударных беспилотников российских войск.

Кроме того, Силы обороны атаковали пункты управления БпЛА вблизи Белоцерковки и Каменки Запорожской области, а также командно-наблюдательный пункт в районе Горняка Донецкой области.

Еще два командно-наблюдательных пункта противника были поражены в районах Украинска и Кураховки Донецкой области.

На временно оккупированной территории Луганской области украинские военные нанесли удар по складу материально-технических средств вблизи Криничного и складу горюче-смазочных материалов в районе Кондрючего.

Силы обороны продолжают наносить удары по военной инфраструктуре российских войск.

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