ВСУ поразили аэродром Сеща в Брянской области и место запуска дронов возле Донецка
- Силы обороны Украины 6 октября и в ночь на 7 октября поразили ряд военных объектов РФ на временно оккупированных территориях Украины и России.
- По данным Генштаба, в Брянской области под удар попал аэродром Сеща, а вблизи Гриневого и Еленки поражена станция РЭБ, радиолокационная станция и не только.
Силы обороны Украины 6 октября и в ночь на 7 октября нанесли удары по ряду военных объектов российских войск на временно оккупированных территориях Украины и РФ.
Поражены ряд объектов РФ на ВОТ и в РФ: что известно
Как сообщает Генеральный штаб ВСУ, в Брянской области был поражен аэродром Сеща. Последствия атаки уточняются.
Также вблизи Гринева украинские силы поразили российскую станцию радиоэлектронной борьбы, а в районе Еленки радиолокационную станцию.
В районе Донецка под удар пришелся по месту хранения, подготовки и запуска ударных беспилотников российских войск.
Кроме того, Силы обороны атаковали пункты управления БпЛА вблизи Белоцерковки и Каменки Запорожской области, а также командно-наблюдательный пункт в районе Горняка Донецкой области.
Еще два командно-наблюдательных пункта противника были поражены в районах Украинска и Кураховки Донецкой области.
На временно оккупированной территории Луганской области украинские военные нанесли удар по складу материально-технических средств вблизи Криничного и складу горюче-смазочных материалов в районе Кондрючего.
Силы обороны продолжают наносить удары по военной инфраструктуре российских войск.