Сили оборони підтвердили значні пошкодження російських об’єктів паливно-енергетичної інфраструктури після ударів по лінійній виробничо-диспетчерській станції Самара та Астраханському газопереробному заводу.

ЗСУ уразили ЛВДС Самара та ГПЗ Астраханский: що відомо

Як повідомив Генштаб ЗСУ, за попередніми результатами, внаслідок удару 2 жовтня по ЛВДС Самара у населеному пункті Просвєт Самарської області РФ пошкоджено 11 резервуарів РВС-20000, три резервуари РВСПК-50000, ділянку трубопроводів та станцію автоматизованого наливу нафтопродуктів.

ЛВДС Самара є великим вузлом приймання, зберігання та змішування нафти. Сировина надходить туди магістральними нафтопроводами з Татарстану, Західного Сибіру та інших російських нафтовидобувних регіонів.

Зараз дивляться

На станції, зокрема, формують експортний сорт Urals, на який припадає значна частина нафтового експорту РФ. Об’єкт також використовується для забезпечення потреб російської армії.

Крім того, після удару 4 жовтня по Астраханському газопереробному заводу підтверджено пошкодження елементів двох установок очищення газу — У-172 та У-272, а також блоку вторинної перегонки У-1731.

Астраханський ГПЗ є одним із великих російських виробників газової сірки, яку, зокрема, використовують у виробництві вибухових речовин і пороху.

Проєктна потужність підприємства становить до 12 млрд кубометрів пластового газу на рік, а виробництво технічної сірки — до 3,5 млн тонн щорічно. Завод також залучений до забезпечення російських військ.

У Генштабі наголосили, що удари по таких об’єктах спрямовані на зниження військово-економічного потенціалу РФ та здійснюються в межах права України на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.