Украина поразила два нефтяных объекта и полигон в России — Зеленский
- По словам Владимира Зеленского, украинские воины нанесли точные ответы на российские обстрелы, поразив четыре стратегические цели врага.
- В частности, под удар попали два нефтяных объекта и военный полигон в Пермском, Самарском и Астраханском регионах РФ, а также объект в Черном море.
Украинские военные нанесли меткие удары по четырем ключевым объектам России, которые используются государством-агрессором для финансирования и ведения войны против Украины. Силы обороны обезвредили цели в нескольких регионах России, а также ответили в акватории Черного моря.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Поражение четырех целей в РФ и Черном море
По словам президента, операции Сил обороны Украины являются прямым ответом на российский террор и массированные обстрелы мирного населения.
В частности, поражены два объекта нефтяной инфраструктуры РФ и нанесен удар по военному полигону оккупантов.
Как отметил Зеленский, операции проведены в Пермском, Самарском и Астраханском регионах России.
Кроме этого, зафиксирован результативный ответ врагу в акватории Черного моря.
— Справедливые ответы на все российские удары по нашим людям. За эти сутки воины нанесли удары по четырем целям, которые помогают России финансировать и вести ее жестокую войну. По двум нефтяным объектам и полигону в Пермском, Самарском и Астраханском регионах. Также есть ответ в Черном море, – уточнил он.
Президент подчеркнул, что все пораженные объекты отыгрывали непосредственную роль в обеспечении и финансировании жестокой агрессии РФ против Украины.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 687-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.