Украинские военные нанесли меткие удары по четырем ключевым объектам России, которые используются государством-агрессором для финансирования и ведения войны против Украины. Силы обороны обезвредили цели в нескольких регионах России, а также ответили в акватории Черного моря.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Поражение четырех целей в РФ и Черном море

По словам президента, операции Сил обороны Украины являются прямым ответом на российский террор и массированные обстрелы мирного населения.

Сейчас смотрят

В частности, поражены два объекта нефтяной инфраструктуры РФ и нанесен удар по военному полигону оккупантов.

Как отметил Зеленский, операции проведены в Пермском, Самарском и Астраханском регионах России.

Кроме этого, зафиксирован результативный ответ врагу в акватории Черного моря.

— Справедливые ответы на все российские удары по нашим людям. За эти сутки воины нанесли удары по четырем целям, которые помогают России финансировать и вести ее жестокую войну. По двум нефтяным объектам и полигону в Пермском, Самарском и Астраханском регионах. Также есть ответ в Черном море, – уточнил он.

Президент подчеркнул, что все пораженные объекты отыгрывали непосредственную роль в обеспечении и финансировании жестокой агрессии РФ против Украины.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 687-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.