Українські військові завдали влучних ударів по чотирьох ключових об’єктах Росії, які використовуються державою-агресором для фінансування та ведення війни проти України. Сили оборони знешкодили цілі в кількох регіонах Росії, а також дали відповідь в акваторії Чорного моря.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Ураження чотирьох цілей у РФ та Чорному морі

За словами президента, операції Сил оборони України є прямою відповіддю на російський терор та масовані обстріли мирного населення.

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Зокрема, уражено два об’єкти нафтової інфраструктури РФ та завдано удару по військовому полігону окупантів.

Як зазначив Зеленський, операції проведені у Пермському, Самарському та Астраханському регіонах Росії.

Крім цього, зафіксовано результативну відповідь ворогу в акваторії Чорного моря.

— Справедливі українські відповіді на всі російські удари по наших людях. За цю добу воїни завдали ударів по чотирьох цілях, які допомагають Росії фінансувати та вести її жорстоку війну. По двох нафтових обʼєктах та полігону в Пермському, Самарському та Астраханському регіонах. Також є відповідь в Чорному морі, — уточнив він.

Президент наголосив, що всі уражені об’єкти відігравали безпосередню роль у забезпеченні та фінансуванні жорстокої агресії РФ проти України.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 687-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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