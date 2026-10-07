ЗСУ уразили аеродром Сеща у Брянській області та місце запуску дронів біля Донецька
- Сили оборони України 6 жовтня та в ніч на 7 жовтня уразили низку військових об’єктів РФ на тимчасово окупованих територіях України та в Росії.
- За даними Генштабу, у Брянській області під удар потрапив аеродром Сеща, а поблизу Гриньового та Еліонки уражено станцію РЕБ, радіолокаційну станцію і не тільки.
Сили оборони України 6 жовтня та в ніч на 7 жовтня завдали ударів по низці військових об’єктів російських військ на тимчасово окупованих територіях України та в РФ.
Уражено низку об’єктів РФ на ТОТ та в РФ: що відомо
Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, у Брянській області було уражено аеродром Сеща. Наслідки атаки наразі уточнюються.
Також поблизу Гриньового українські сили уразили російську станцію радіоелектронної боротьби, а в районі Еліонки — радіолокаційну станцію.
У районі Донецька під удар потрапило місце зберігання, підготовки та запуску ударних безпілотників російських військ.
Крім того, Сили оборони атакували пункти управління БпЛА поблизу Білоцерківки та Кам’янки Запорізької області, а також командно-спостережний пункт у районі Гірника на Донеччині.
Ще два командно-спостережні пункти противника були уражені в районах Українська та Курахівки Донецької області.
На тимчасово окупованій території Луганської області українські військові завдали удару по складу матеріально-технічних засобів поблизу Криничного та складу паливно-мастильних матеріалів у районі Кондрючого.
Сили оборони продовжують завдавати ударів по військовій інфраструктурі російських військ.