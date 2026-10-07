Сили оборони України 6 жовтня та в ніч на 7 жовтня завдали ударів по низці військових об’єктів російських військ на тимчасово окупованих територіях України та в РФ.

Уражено низку об’єктів РФ на ТОТ та в РФ: що відомо

Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, у Брянській області було уражено аеродром Сеща. Наслідки атаки наразі уточнюються.

Також поблизу Гриньового українські сили уразили російську станцію радіоелектронної боротьби, а в районі Еліонки — радіолокаційну станцію.

Зараз дивляться

У районі Донецька під удар потрапило місце зберігання, підготовки та запуску ударних безпілотників російських військ.

Крім того, Сили оборони атакували пункти управління БпЛА поблизу Білоцерківки та Кам’янки Запорізької області, а також командно-спостережний пункт у районі Гірника на Донеччині.

Ще два командно-спостережні пункти противника були уражені в районах Українська та Курахівки Донецької області.

На тимчасово окупованій території Луганської області українські військові завдали удару по складу матеріально-технічних засобів поблизу Криничного та складу паливно-мастильних матеріалів у районі Кондрючого.

Сили оборони продовжують завдавати ударів по військовій інфраструктурі російських військ.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.