Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
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Потери РФ на 8 октября: ВСУ уничтожили еще 1830 оккупантов, три танка и 47 артсистем
Потери врага по состоянию на 8 октября 2026 года обнародовал в своей сводке Генштаб ВСУ.
По последним данным, Вооруженные Силы Украины за сутки уничтожили как минимум 1 830 российских военных.
С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, то есть на 1 688-е сутки, потери РФ достигли 1 млн 547 тыс. человек.
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Потери врага на 8 октября 2026 года
- личного состава – около 1 547 780 (+1 830) человек;
- танков — 12 399 (+3) шт.;
- боевых бронированных машин — 25 502 (+4) шт.;
- артиллерийских систем — 50 883 (+47) шт.;
- РСЗО – 2 194 (+2) шт.;
- средств ПВО – 1 692 (+2) шт.;
- самолетов – 443 (+0) шт.;
- вертолетов – 356 (+0) шт.;
- наземных робототехнических комплексов – 2 890 (+12) шт.;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 553 578 (+1 702) шт.;
- крылатых ракет — 5 126 (+0) шт.;
- кораблей/катеров — 35 (+0) шт.;
- подводных лодок – 2 (+0) шт.;
- автомобильной техники и автоцистерн – 159 795 (+667) шт.;
- специальной техники – 4 806 (+6) шт.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 688-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ВСУ
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