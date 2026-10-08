Потери врага по состоянию на 8 октября 2026 года обнародовал в своей сводке Генштаб ВСУ.

По последним данным, Вооруженные Силы Украины за сутки уничтожили как минимум 1 830 российских военных.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, то есть на 1 688-е сутки, потери РФ достигли 1 млн 547 тыс. человек.

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Потери врага на 8 октября 2026 года

  • личного состава – около 1 547 780 (+1 830) человек;
  • танков — 12 399 (+3) шт.;
  • боевых бронированных машин — 25 502 (+4) шт.;
  • артиллерийских систем — 50 883 (+47) шт.;
  • РСЗО – 2 194 (+2) шт.;
  • средств ПВО – 1 692 (+2) шт.;
  • самолетов – 443 (+0) шт.;
  • вертолетов – 356 (+0) шт.;
  • наземных робототехнических комплексов – 2 890 (+12) шт.;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 553 578 (+1 702) шт.;
  • крылатых ракет — 5 126 (+0) шт.;
  • кораблей/катеров — 35 (+0) шт.;
  • подводных лодок – 2 (+0) шт.;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 159 795 (+667) шт.;
  • специальной техники – 4 806 (+6) шт.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 688-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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Источник: Генштаб ВСУ

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