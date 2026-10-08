Поздно вечером 7 октября российские войска атаковали Киев ударными дронами. Один из дронов попал в многоэтажку.

О последствиях атаки сообщили в ГСЧС Украины.

Атака на Киев 7 октября: что известно

По данным ГСЧС, российский БпЛА попал в двенадцатиэтажный жилой дом на уровне 10-го этажа.

Сейчас смотрят

В результате вечерней атаки на Киев возник пожар, который распространился на верхние этажи здания. Также произошло частичное разрушение конструкций. Спасатели потушили пожар на площади 100 кв. м.

Во время спасательной операции из поврежденного дома спасли 22 человека, среди которых восемь детей.

По уточненной информации, в одной из поврежденных квартир пожарные обнаружили тела двух погибших.

Кроме того, в результате атаки пострадали четверо человек, в том числе двое детей. Пострадавших передали медикам.

Психологи ГСЧС оказали помощь 12 жильцам дома.

Информация об окончательных последствиях российской атаки на Киев 7 октября уточняется.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 688-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.