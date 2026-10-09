Студенты, поступившие в университеты и колледжи в этом году, начали обучение и получили первые стипендии. Теперь учащиеся ждут следующих выплат и хотят знать, когда деньги поступят на счета в октябре.

В начале учебного года возникла неприятная ситуация: часть студентов коммунальных учебных заведений Киева получила стипендии по старым размерам, хотя с 1 сентября 2026 года выплаты должны были увеличиться вдвое.

Факты ICTV выяснили, почему так произошло, предусмотрен ли перерасчет за сентябрь и когда придет стипендия в октябре 2026 года.

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Почему студенты в Киеве получили стипендии по старым размерам

Напомним, что Кабмин утвердил повышение академических стипендий. С 1 сентября минимальная выплата для студентов учреждений высшего образования увеличилась с 2 000 до 4 000 грн, а для учащихся заведений профессионального предвысшего образования — с 1 510 до 3 020 грн.

Однако не все студенты столицы получили повышенные суммы в сентябре. Это коснулось тех, кто учится в коммунальных учебных заведениях, учредителем которых является Киев. Для введения новых размеров выплат таким учреждениям требовалось отдельное решение городских властей.

В Министерстве образования и науки Украины по запросу РБК-Украина объяснили, что средства на повышенные стипендии в полном объеме передали учреждениям высшего образования, которые относятся к сфере управления министерства. Если студент не получил положенную выплату, причины задержки и сроки зачисления денег следует уточнять у администрации соответствующего учебного заведения.

Таким образом, ситуация с выплатами зависит от подчиненности учебного заведения и решений, необходимых для применения новых сумм.

Пересчитают ли стипендию за сентябрь киевским студентам

1 октября Киевская городская государственная администрация сообщила о решении применять повышенные размеры стипендий для учащихся и студентов столичных заведений профессионального, профессионального предвысшего и высшего образования.

Предусмотрен перерасчет выплат с 1 сентября 2026 года для тех, кто учится за счет бюджета Киева. В КГГА также отметили, что финансирование стипендий на период с сентября по декабрь уже заложено в городской бюджет.

Таким образом, студенты, которые в сентябре получили стипендию по старому размеру, должны получить перерасчет за соответствующий период. Чтобы узнать, когда именно поступит доплата, следует обратиться к администрации своего учебного заведения.

Была ли стипендия в октябре

Стипендию за октябрь студенты получат позже, после окончания месяца. В начале октября некоторые учащиеся получают стипендию за сентябрь — в зависимости от графика выплат в учебном заведении.

Когда придет стипендия в октябре 2026 года

Единой даты, когда все студенты Украины получают стипендию, нет. День зачисления денег зависит от организации выплат в конкретном учебном заведении и работы его бухгалтерии.

Стипендию перечисляют в конце текущего месяца или в начале следующего. Поэтому стипендия за октябрь 2026 года может поступить студентам в конце октября или в начале ноября. Точные сроки необходимо уточнять в своем университете или колледже.

Если привычная дата выплаты уже прошла, а деньги не поступили, студент может обратиться в бухгалтерию или деканат, чтобы выяснить причину задержки.

Таким образом, в октябре 2026 года нет единой даты выплаты стипендий для всех учебных заведений. Самую точную информацию о зачислении средств предоставит администрация университета или колледжа.

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