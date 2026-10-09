Постоянные воздушные тревоги, угрозы обстрелов и временная недоступность магазинов формируют отличительные модели покупательского поведения в зависимости от региона.

Новое исследование Gradus Insights Catcher, проведенное в сентябре-октябре 2026 года, выявило четыре типа реакции украинских потребителей – от острой перестройки маршрутов в Киеве до практически автоматизированной адаптации в Харькове.

Как опасность изменяет покупательное поведение украинцев

Несмотря на то, что многие украинцы отмечают, будто уже привыкли к опасности, фактические действия демонстрируют обратное: угрозы и дальше определяют, куда люди идут за закупками, когда их откладывают, в каких случаях выбирают онлайн-шопинг и от каких товаров отказываются.

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Региональный анализ свидетельствует, что крупные города Украины находятся на разных этапах привыкания к длительной угрозе:

Киев – острая реакция. На фоне усиления атак жители столицы активно меняют привычные маршруты, переносят покупки или чаще выбирают доставку. Изменение ситуации безопасности здесь непосредственно влияет на решение в данный момент.

На фоне усиления атак жители столицы активно меняют привычные маршруты, переносят покупки или чаще выбирают доставку. Изменение ситуации безопасности здесь непосредственно влияет на решение в данный момент. Одесса, Днепр и Николаев – адаптация с гибкостью. Покупательные привычки уже сформировались, но остаются динамичными. Тревога, взрывы или закрытие магазина быстро заставляют человека изменить маршрут или канал покупки.

Покупательные привычки уже сформировались, но остаются динамичными. Тревога, взрывы или закрытие магазина быстро заставляют человека изменить маршрут или канал покупки. Львов – стабильная практика . Фактор опасности меньше вмешивается в повседневный шоппинг. Выбор торговли определяют стандартные критерии: удобство расположения, ассортимент и обычные маршруты.

. Фактор опасности меньше вмешивается в повседневный шоппинг. Выбор торговли определяют стандартные критерии: удобство расположения, ассортимент и обычные маршруты. Харьков – полная адаптация. Исследователи называют город бенчмарком шопинга в условиях турбулентности. Новые правила стали автоматическими: покупки сместились ближе к дому, крупные торговые форматы выпали из ежедневного потребления, а локальные сети приобрели больший вес. При усиленных обстрелах из корзины исчезают импульсивные покупки — люди берут только самое необходимое.

– Харьков сегодня показывает покупателя после завершенной адаптации. Люди говорят, что ситуация безопасности уже не влияет на их покупки, но само влияние никуда не исчезло. Просто новейшие маршруты, выбор магазинов и правила поведения стали автоматическими. Это позволяет нам смотреть на Харьков как на возможный сценарий того, какими со временем могут стать покупатели в других городах, где перестройка сейчас еще продолжается, — отмечает социолог, эксперт по маркетингу и CEO исследовательской компании Gradus Евгения Близнюк.

Исследование показало различия между online-first и offline-first покупателями. Во время воздушной тревоги первые чаще заказывают товары домой, тогда как вторые предпочитают переждать угрозу или перенести визит.

В случае отсутствия товара на полке online-first ищут его в сети, а offline-first идут в другой магазин или рынок.

Кроме традиционных закупок, в нынешних условиях сформировались три новых shopping missions:

Найти и запастись, пока есть — стимул покупать больше из-за риска перебоев со снабжением.

Доступно во время тревоги — предпочтение магазинам или доставкам, работающим во время угрозы.

Покупка как передышка – поход в магазин как способ психологической разгрузки и возвращения к привычной жизни.

Цифровые инструменты (проверка наличия товара, сравнение цен в приложениях) стали повседневной рутиной для разных групп потребителей.

Омниканальность дает украинцам дополнительное чувство контроля: человек может начать поиск онлайн, проверить цену в приложении, посетить физический магазин или же завершить покупку доставкой.

Отметим, что диджитальное этнографическое исследование компании Gradus длилось 7 дней в сентябре-октябре 2026 года при участии потребителей FMCG-товаров (offline-first и online-first) в 8 городах Украины: Киеве, Харькове, Одессе, Днепре, Львове, Полтаве, Николаеве и Черкассах.

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