В Украине зафиксирован рекордный дефицит рабочей силы – 69% предприятий назвали нехватку работников главной проблемой бизнеса во время войны.

Об этом свидетельствует опрос Института экономических исследований и политических консультаций.

Дефицит кадров в Украине: подробности

Отмечается, что исследование проводилось среди 469 промышленных предприятий.

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– У нас на протяжении нескольких месяцев препятствие «нехватка рабочей силы» бьет рекорды. Это препятствие остается на первом месте уже более полутора лет. При этом в мае показатель достиг 69%. Бизнес обеспокоен нехваткой кадров, – сообщили в ИЭД агентству Интерфакс-Украина.

Незначительное снижение сложности поиска квалифицированных работников зафиксировали в мае, когда доля предприятий, которым было сложнее найти работников, снизилась с 62,3% до 60,6%.

Отмечается, что неквалифицированных работников сейчас найти еще сложнее, чем квалифицированных. Среди опрошенных в мае это 38,4% предприятий, в апреле — 34,3%.

Украинский бизнес продолжает работать в условиях высокой неопределенности: лишь 2,4% предприятий планируют увеличение занятости в ближайшие три месяца, тогда как 5,1% готовятся к вынужденным отпускам работников.

Среди главных препятствий для бизнеса второе место занимает рост цен на сырье, материалы и товары. В мае этот показатель снизился с 56% до 49%, но остается одним из ключевых факторов давления на предприятия.

Третьим по значимости препятствием остается опасность работы. Ее отметили 44% предприятий против 46% в апреле. Чаще всего об этой проблеме говорят средние и крупные предприятия – 48% и 47% соответственно, поскольку они чаще становятся потенциальными целями атак.

В региональном разрезе проблема безопасности остается наиболее острой в прифронтовых и центральных областях Украины. Более 80% предприятий в Киевской, Винницкой, Одесской, Житомирской, Запорожской и Днепропетровской областях считают ее существенным препятствием для работы. На западе страны ситуация менее напряженная, за исключением Ровенской области.

В то же время бизнес отмечает изменения в других факторах. Препятствие “снижение спроса на продукцию и услуги” выросло с 26% до 38%, а логистические трудности – с 24% до 30%, что свидетельствует об осложнении внутренних перевозок.

Остальные факторы остаются стабильными. Коррупция и давление со стороны контролирующих органов остаются на низком уровне — 7% и 3% соответственно. Перебои с электроснабжением также утратили остроту: в мае их отметили 20% предприятий.

Несмотря на это, в апреле 31% предприятий временно приостанавливали работу из-за отключений электроэнергии, хотя в основном на короткое время. В то же время 41% предприятий работали бесперебойно, а еще 28% уже не сталкивались с отключениями.

Средние потери рабочего времени составили 4%, больше всего – у микро- и малых предприятий (57%). По отраслям наибольшее влияние зафиксировано в химической промышленности (6%), а по регионам – в Киеве (13%) и Сумской области (9%).

Оценки экономической политики правительства остаются преимущественно нейтральными. В мае 64% предприятий дали нейтральную оценку, 25% – отрицательную, и лишь 6% – положительную, что сохраняет разрыв между оценками с 2023 года.

Напомним, ЕБРР снизил прогноз роста ВВП Украины до 2,5% из-за войны. Дефицит энергии, нехватка рабочей силы и слабый агросектор остаются основными рисками.

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