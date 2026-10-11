Президент Владимир Зеленский заявил о готовности организовать выборы в стране, если российский диктатор Владимир Путин согласится на полное прекращение огня продолжительностью 60 дней.

Об этом Зеленский сказал 11 октября в интервью ABC News, отвечая на призыв Дональда Трампа избрать Украине нового лидера.

Зеленский о выборах президента в Украине

Он подчеркнул, что право определять, кого и когда избирать президентом, принадлежит украинскому народу.

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— Владимир Зеленский в новом интервью заявил, что организует украинские выборы – если Владимир Путин согласится на 60-дневное прекращение огня. Он сказал ABC: Пожалуйста, скажите Путину, дайте нам два месяца, 60 дней полного прекращения огня, 60 дней, и мы организуем выборы, – сообщает Sky News.

Это заявление соответствует позиции, которую Зеленский озвучил в феврале в интервью Axios. Тогда он тоже подчеркивал, что для проведения выборов необходимо 60-дневное прекращение огня.

Заявление украинского президента прозвучало после того, как Дональд Трамп призвал украинцев избрать нового лидера.

Зеленский отреагировал на слова американского президента в интервью ABC News:

— Трамп заявил, что Украине нужен новый президент. При всем уважении к Трампу, но именно наш народ имеет право избирать своего лидера.

Напомним, 10 октября Дональд Трамп сказал, что рекомендует Украине сменить лидера, поскольку президент Владимир Зеленский якобы не заключает сделок.

— Зеленский мог бы завершить эту войну много раз. Но он выбирает этого не делать. Эта война не началась бы, если бы я был президентом. Он хочет создавать проблемы для мира и для наших фермеров атаками на заводы по производству дизеля, – заявил Трамп в ответ на вопрос корреспондентки Суспільного.

По его словам, США якобы просили Украину не атаковать российские нефтеперерабатывающие заводы, которые производят дизельное топливо.

Однако, как утверждает американский президент, Украина продолжает наносить удары по этим предприятиям.

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