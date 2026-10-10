Президент США Дональд Трамп призвал Украину сменить руководство, обвинив Владимира Зеленского в якобы нежелании договариваться о завершении войны с Россией.

Об этом Дональд Трамп заявил 10 октября, отвечая на вопрос корреспондентки Суспильного.

На это заявление уже отреагировало Министерство иностранных дел Украины.

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Трамп призвал Украину сменить президента

Американский президент заявил, что Владимир Зеленский якобы имел возможность не раз закончить войну, но сознательно ею не воспользовался.

— Зеленский мог бы закончить эту войну много раз. Но он предпочитает этого не делать. Эта война не началась бы, если бы я был президентом. Он хочет создавать проблемы для мира и для наших фермеров, нападая на заводы по производству дизельного топлива, — сказал Трамп.

Он также повторил свой тезис о том, что полномасштабное российское вторжение в Украину якобы не произошло бы, если бы в тот момент он возглавлял США.

По мнению Трампа, нынешнее украинское руководство не демонстрирует готовности к договоренностям, которые могли бы положить конец войне.

— Я рекомендую Украине сменить лидера на такого, который пойдет на сделку. Почему-то Зеленский не хочет заключать соглашение. Пришло время Украине получить нового президента, — заявил американский лидер.

Кроме того, президент США раскритиковал украинские удары по российским нефтеперерабатывающим предприятиям, которые производят дизельное топливо.

По словам Трампа, Вашингтон якобы просил Киев не атаковать такие объекты, однако украинская сторона продолжает наносить по ним удары.

— Они могут делать что угодно, но только не атаковать эти заводы, — заявил он.

Американский президент также утверждает, что именно украинские атаки на российские предприятия вызвали нехватку дизельного топлива на мировом рынке.

В МИД Украины ответили на призыв Трампа сменить президента Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа о том, что Украине якобы нужно сменить лидера из-за нежелания Владимира Зеленского заключать соглашение. Глава МИД подчеркнул, что Зеленский руководит страной во время войны, а решение насчет украинской власти должен принимать исключительно народ Украины. — Президент Владимир Зеленский возглавляет нашу страну во время войны — войны за независимость, свободу и достоинство. Он пользуется поддержкой украинского народа, и именно народ имеет право решать. Заявления из-за рубежа только подтверждают, что он хорошо справляется со своей работой. Он заслуживает поддержки, — заявил Сибига.

Напомним, что 9 октября президент США Дональд Трамп сообщил о договоренности с российским диктатором Владимиром Путиным о поставках миллионов тонн российского дизельного топлива на американский и мировой рынки.

Американский президент объяснил, что такая договоренность должна способствовать снижению цен на дизельное топливо, в первую очередь для американских фермеров, скотоводов и водителей грузовиков.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал договоренности Вашингтона с Москвой.

По его словам, украинская переговорная команда участвует в дипломатических усилиях по прекращению войны, в то время как параллельно США заключают соглашения, которые могут принести России дополнительные доходы.