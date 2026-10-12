Президент Украины Владимир Зеленский предложил Вашингтону рассмотреть дизельное соглашение (“дизель-дил”) с Украиной.

Об этом украинский лидер заявил во время выступления на Варшавском форуме по безопасности.

“Дизель-дил” между США и Украиной: что известно

Владимир Зеленский прокомментировал договоренность Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным о поставках дизельного топлива на мировой рынок.

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Президент Украины заявил, что не видит экономических оснований полагать, будто дополнительный экспорт российского дизеля существенно снизит цены.

По его словам, сейчас Россия может поставлять на внешние рынки от 300 до 500 тыс. тонн дизеля ежемесячно. При этом мировое потребление этого топлива составляет около 120 млн тонн в месяц.

— Я не считаю, что объем дизельного топлива, который будет экспортировать Россия, повлияет на цену. Мало того, мы же видим, что они могут экспортировать сегодня от 300 до 500 тыс. тонн в месяц. При том, что мировое потребление — 120 миллионов тонн в месяц. Какое это может иметь влияние? Я думаю, никакого. Если кому-то кажется, что повлияет, — пусть, — сказал Зеленский.

По мнению украинского президента, за решением о договоренности с Москвой могут стоять другие аргументы, а не только желание повлиять на стоимость топлива.

В связи с этим он предложил Соединенным Штатам заключить аналогичное соглашение с Украиной.

Зеленский подчеркнул, что у Киева тоже есть рычаги влияния на поставки российского дизеля, ведь он может влиять на работу нефтеперерабатывающих заводов РФ и движение судов.

— Поэтому я считаю, что здесь совершенно другая аргументация этих действий. Если такие действия имеют место, то почему тогда Америка не заключает с Украиной “дизель-дил”? Давай Украина предложит “дизель-дил”. Мы же влияем на то, идут эти корабли или нет. Работают эти НПЗ или нет. Если это так, то давай это сделаем, — заявил президент.

Что Украина предлагает США в рамках дизельного соглашения

Президент Украины объяснил, что главным вопросом для Киева остается защита украинской электроэнергетической системы от российских ударов.

По его словам, если партнеры смогут гарантировать безопасность украинской энергетики, Украина готова не наносить ответные удары по российской дизельной инфраструктуре.

— Для нас важен свет. Все понятно. Если нам могут гарантировать защиту нашей электросети, то мы не будем наносить ответные удары по российской дизельной инфраструктуре, — подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что стабильная работа украинской энергосистемы важна не только для населения Украины, но и для других европейских стран.

Поскольку Украина подключена к европейской электросети, сохранение ее энергетических мощностей позволит при соответствующих условиях поставлять более дешевую электроэнергию странам, испытывающим дефицит.

— Электричество — это прежде всего помощь людям, свет для людей, а также помощь Европе. Потому что все знают, что мы подключены к европейской сети. И если наша энергетика не выйдет из строя, то мы сможем помочь некоторым странам, у которых дефицит, более дешевыми поставками электроэнергии, — пояснил президент.

Зеленский подытожил, что готов договариваться об этих условиях напрямую с Дональдом Трампом.

— Так что да, давай подпишем соответствующую “дизель-дил” с президентом Соединенных Штатов Америки, — заявил он.

Ранее, 9 октября, президент США Дональд Трамп сообщил о договоренности с Владимиром Путиным об экспорте российского дизельного топлива на американский и мировой рынки.

По его словам, договоренность предусматривает несколько этапов поставок топлива:

более 300 тыс. тонн дизеля Россия должна поставить немедленно;

еще 500 тыс. тонн — в течение ноября;

дополнительный 1 млн тонн — после этого.

Кроме того, американский президент заявил, что впоследствии Россия сможет поставить еще 3 млн тонн дизельного топлива с учетом состояния ее нефтеперерабатывающих заводов.