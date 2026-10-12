Президент України Володимир Зеленський запропонував Вашингтону розглянути дизельну угоду (“дизель-діл”) з Україною.

Про це український лідер заявив під час спілкування на Варшавському безпековому форумі.

“Дизель-діл” між США та Україною: що відомо

Володимир Зеленський прокоментував домовленість Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним щодо постачання дизельного пального на світовий ринок.

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Президент України заявив, що не бачить економічних підстав вважати, ніби додатковий експорт російського дизелю суттєво знизить ціни.

За його словами, нині Росія може постачати на зовнішні ринки від 300 до 500 тис. тонн дизелю щомісяця. Водночас світове споживання цього пального становить близько 120 млн тонн на місяць.

— Я не вважаю, що об’єм дизелю, який буде експортувати Росія, вплине на ціну. Мало того, ми ж бачимо, що вони можуть експортувати сьогодні від 300 до 500 тис. тонн на місяць. При тому, що світове споживання – 120 мільйонів тонн на місяць. Який це може мати вплив? Я думаю, не має. Якщо комусь здається, що має, – нехай, — сказав Зеленський.

На думку українського президента, за рішенням про домовленість із Москвою можуть стояти інші аргументи, а не лише бажання вплинути на вартість пального.

У зв’язку з цим він запропонував Сполученим Штатам укласти аналогічну угоду з Україною.

Зеленський наголосив, що Київ також має важелі впливу на постачання російського дизелю, адже може впливати на роботу нафтопереробних заводів РФ та рух суден.

— Тому я вважаю, тут абсолютно інша аргументація цих дій. Якщо є такі дії, то чому тоді Америка не заключає з Україною “дизель-діл”? Давайте Україна запропонує “дизель-діл”. Ми ж впливаємо на те, йдуть ці кораблі або ні. Працюють ці НПЗ або ні. Якщо це так, то давайте це зробимо, — заявив президент.

Що Україна пропонує США в межах дизельної угоди

Президент України пояснив, що головним питанням для Києва залишається захист української електроенергетичної системи від російських ударів.

За його словами, якщо партнери зможуть гарантувати безпеку української енергетики, Україна готова не завдавати ударів у відповідь по російській дизельній інфраструктурі.

— Для нас важлива електрика. Все зрозуміло. Якщо нам можуть гарантувати захист нашої електричної системи, то ми не будемо відповідати по російській дизельній інфраструктурі, — наголосив Зеленський.

Він звернув увагу, що стабільна робота української енергосистеми має значення не лише для населення України, а й для інших європейських держав.

Оскільки Україна під’єднана до європейської електромережі, збереження її енергетичних потужностей дозволить за відповідних умов постачати дешевшу електроенергію країнам, які відчувають дефіцит.

— Електрика – це передусім допомога людям, світло людям, а також це допомога Європі. Тому що всі знають, що ми під’єднані до європейської мережі. І якщо не розбивається наша енергетика, то ми можемо допомагати деяким країнам, у яких дефіцит, більш дешевим електропостачанням, — пояснив президент.

Зеленський підсумував, що готовий домовлятися про такі умови безпосередньо з Дональдом Трампом.

— Тому так, давайте відповідний “дизель-діл” підпишемо з Президентом Сполучених Штатів Америки, — заявив він.

Раніше 9 жовтня президент США Дональд Трамп повідомив про домовленість із Володимиром Путіним щодо експорту російського дизельного пального на американський та світовий ринки.

За його словами, домовленість передбачає кілька етапів постачання пального:

понад 300 тис. тонн дизелю Росія має поставити негайно;

ще 500 тис. тонн — протягом листопада;

додатковий 1 млн тонн — після цього.

Крім того, американський президент заявив, що згодом Росія зможе поставити ще 3 млн тонн дизельного пального з урахуванням стану її нафтопереробних заводів.

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