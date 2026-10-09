Дональд Трамп заявил о договоренности с Владимиром Путиным относительно поставок на американский и мировой рынки миллионов тонн российского дизельного топлива. По словам американского лидера, это должно ускорить снижение цен на топливо.

Об этом Трамп написал в соцсети Truth Social.

Трамп и Путин договорились о поставках дизеля РФ

— Я только что завершил чрезвычайно успешный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого было достигнуто соглашение о том, что Россия немедленно поставит более 300 тыс. тонн дизельного топлива на американский и мировой рынки, еще 500 тыс. тонн — в течение ноября, а 1 млн тонн — сразу после этого, — заявил президент США.

По словам Трампа, “с учетом состояния своих дизельных нефтеперерабатывающих заводов Россия затем в кратчайшие сроки поставит 3 млн тонн дизельного топлива”.

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— Благодаря нашему полному контролю над Ормузским проливом и этой замечательной новости о российских энергоносителях цены на дизельное топливо для американцев и, собственно, во всем мире снизятся до рекордно низких уровней, и это произойдет быстрее, — заявил президент США.

Трамп отметил, что его главный приоритет — снижение цен для американцев, прежде всего фермеров, скотоводов и водителей грузовиков.

Американский президент подчеркнул, что Иран не получит ядерного оружия.

Что известно о санкциях США против РФ

Заявление Трампа прозвучало после подписания им закона HR 5334 (закон Линдси Грэма о введении санкций против России и Ирана 2026 года).

Документ предусматривает усиление санкций против российских чиновников, банков и судов, которые помогают обходить ограничения на торговлю российскими энергоносителями.

Он также запрещает новые американские инвестиции в Россию и приобретение российского суверенного долга.

Закон предусматривает введение пошлин до 100% на товары из стран, которые продолжают покупать российскую нефть или газ и входят в число крупнейших импортеров этих энергоносителей.

Ограничения будут распространяться и на страны, которые содействуют обходу санкций. Для отдельных импортеров газа предусмотрены исключения.

Документ также предусматривает расширение ограничений против российского военного руководства и усиление контроля за экспортом товаров, которые Россия может использовать для производства оружия.

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