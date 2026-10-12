В Украине начинается масштабный проект развития, популяризации и расширения использования государственной образовательной цифровой платформы Всеукраинская школа онлайн (ВШО).

В течение года — с октября 2026 по сентябрь 2027 года — 100 тыс. украинских педагогов пройдут обучение по практическому использованию возможностей ВШО в образовательном процессе.

В Украине стартует программа ВШО: что известно

Старт проекта происходит накануне зимнего периода, когда из-за угроз обстрелов энергетической и образовательной инфраструктуры многие учебные заведения могут быть вынуждены временно переходить на дистанционный или смешанный формат обучения.

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Украинская система образования готовится к таким сценариям заранее. ВШО является одним из ключевых государственных цифровых инструментов, позволяющих учащимся продолжать обучение независимо от места пребывания и формата работы школы, а педагогам — использовать готовый качественный цифровой образовательный контент.

— Мы должны быть готовы к разным сценариям прохождения зимнего периода. Война не должна лишать детей доступа к качественному образованию. Именно поэтому государство раньше времени развивает цифровые решения, которые помогают школе продолжать работать даже в сложных условиях. Всеукраинская школа онлайн — это фактически цифровое плечо для учителя, ученика и семьи, позволяющее сохранять непрерывность образовательного процесса независимо от того, где находится ребенок и в каком формате сегодня работает его школа, — отметил министр образования и науки Андрей Бутенко.

В то же время разработчики и педагоги отмечают, что ВШО — это гораздо больше, чем решение на случай перехода школ на дистанционное обучение.

Стратегическая задача – сделать государственную платформу постоянным практическим инструментом современной украинской школы:

Для учителя — это возможность использовать современный цифровой контент во время урока, подбирать дополнительные материалы, организовывать самостоятельную и домашнюю работу учащихся.

— это возможность использовать современный цифровой контент во время урока, подбирать дополнительные материалы, организовывать самостоятельную и домашнюю работу учащихся. Для школьника — возможность повторить тему, наверстать пропущенный материал, самостоятельно проработать сложный вопрос или подготовиться к оценке.

— возможность повторить тему, наверстать пропущенный материал, самостоятельно проработать сложный вопрос или подготовиться к оценке. Для родителей – доступ к проверенному государственному образовательному ресурсу, который помогает поддерживать обучение ребенка.

— Наша задача, чтобы ВШО воспринималась не только как платформа, к которой обращаются во время дистанционного обучения. Она должна стать привычным и эффективным инструментом повседневной работы учителя и обучения учащегося. Материалы платформы можно интегрировать в очный урок, использовать для самостоятельной работы, повторения, наслаждения образовательных потерь и т.д. Именно системное использование ВШО позволяет в полной мере реализовать потенциал государственной цифровой образовательной платформы, подчеркнула директор Украинского института развития образования (УИРО) Юлия Погребняк.

Первым практическим шагом проекта стал трехдневный тренинг в Луцке, который прошел в конце сентября 2026 года. В ходе мероприятия подготовили 25 тренеров, которые станут основой для системного масштабирования программы по всей Украине.

— Для ЮНИСЕФ очень важно, чтобы каждый ребенок в Украине имел непрерывный доступ к качественному образованию — независимо от ситуации, места пребывания или формата обучения. Цифровые образовательные решения, такие как Всеукраинская школа онлайн, помогают обеспечивать эту непрерывность, но их эффективность в значительной степени зависит от того, насколько педагоги умеют использовать эти инструменты в ежедневной работе.

Именно поэтому инвестиции в профессиональное развитие и распространение практического опыта использования ВШО имеют особое значение. Реализация этого проекта — важный шаг к тому, чтобы такие возможности стали доступными педагогам, а через них — детям в разных регионах Украины, — отметила координатор образовательных программ Львовского офиса ЮНИСЕФ Ольга Матийчук.

В течение следующих 12 месяцев обучением будет охвачено 100 тыс. педагогических работников из всех регионов Украины. Главный акцент программы — научить педагогов практически интегрировать возможности ВШО в ежедневный образовательный процесс.

– 100 тысяч педагогов – это не просто количественный показатель. За каждым учителем стоят десятки и сотни детей, которые получат больше возможностей для обучения. Поэтому наша цель — дать педагогам не теоретическое представление о ВШО, а конкретные сценарии ее ежедневного использования.

Подготовленные нами тренеры должны стать проводниками этого практического опыта для педагогов по всей Украине. Мы хотим, чтобы после учебы учитель ясно понимал: вот материал, который я могу использовать завтра на уроке; вот инструмент для дистанционного обучения; вот возможность помочь ребенку наверстать пропущенное, — подчеркнул основатель ООО Академия Навыков, заместитель председателя Ассоциации инновационного и цифрового образования (AIDE) Дмитрий Бондаренко.

Проект рассчитан на 12 месяцев и предусматривает также общенациональную информационно-коммуникационную кампанию для учителей, учащихся, родителей и учебных заведений.

Ежемесячно кампания будет раскрывать новый практический аспект использования ВШО — от работы с платформой во время очного, дистанционного и смешанного обучения до подготовки к НМТ, преодоления образовательных потерь, профессионального развития педагогов и поддержки украинских находящихся за рубежом школьников.

Фото: Всеукраинская школа онлайн

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