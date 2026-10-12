В Україні розпочинається масштабний проєкт із розвитку, популяризації та розширення використання державної освітньої цифрової платформи Всеукраїнська школа онлайн (ВШО).

Упродовж року — із жовтня 2026-го до вересня 2027 року — 100 тис. українських педагогів пройдуть навчання з практичного використання можливостей ВШО в освітньому процесі.

В Україні стартує програма ВШО: що відомо

Старт проєкту відбувається напередодні зимового періоду, коли через загрози обстрілів енергетичної та освітньої інфраструктури чимало закладів освіти можуть бути змушені тимчасово переходити на дистанційний або змішаний формат навчання.

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Українська система освіти готується до таких сценаріїв заздалегідь. ВШО є одним із ключових державних цифрових інструментів, який дає можливість учням продовжувати навчання незалежно від місця перебування та формату роботи школи, а педагогам — використовувати готовий якісний цифровий освітній контент.

— Ми маємо бути готовими до різних сценаріїв проходження зимового періоду. Війна не повинна позбавляти українських дітей доступу до якісної освіти. Саме тому держава завчасно розвиває цифрові рішення, які допомагають школі продовжувати працювати навіть у складних умовах. Всеукраїнська школа онлайн — це фактично цифрове плече для вчителя, учня і родини, яке дозволяє зберігати безперервність освітнього процесу незалежно від того, де перебуває дитина і в якому форматі сьогодні працює її школа, — зазначив міністр освіти й науки України Андрій Бутенко.

Водночас розробники та освітяни наголошують, що ВШО — це значно більше, ніж рішення на випадок переходу шкіл на дистанційне навчання.

Стратегічне завдання — зробити державну платформу постійним практичним інструментом сучасної української школи:

Для вчителя — це можливість використовувати сучасний цифровий контент під час уроку, добирати додаткові матеріали, організовувати самостійну та домашню роботу учнів.

— це можливість використовувати сучасний цифровий контент під час уроку, добирати додаткові матеріали, організовувати самостійну та домашню роботу учнів. Для школяра — можливість повторити тему, надолужити пропущений матеріал, самостійно опрацювати складне питання або підготуватися до оцінювання.

— можливість повторити тему, надолужити пропущений матеріал, самостійно опрацювати складне питання або підготуватися до оцінювання. Для батьків — доступ до перевіреного державного освітнього ресурсу, який допомагає підтримувати навчання дитини.

— Наше завдання — щоб ВШО сприймалася не лише як платформа, до якої звертаються під час дистанційного навчання. Вона має стати звичним та ефективним інструментом щоденної роботи вчителя і навчання учня. Матеріали платформи можна інтегрувати в очний урок, використовувати для самостійної роботи, повторення, надолуження освітніх втрат тощо. Саме системне використання ВШО дозволяє повною мірою реалізувати потенціал державної цифрової освітньої платформи, — наголосила директорка Українського інституту розвитку освіти (УІРО) Юлія Погребняк.

Першим практичним кроком проєкту став триденний тренінг у Луцьку, який відбувся наприкінці вересня 2026 року. Під час заходу підготували 25 тренерів, які стануть основою для системного масштабування програми по всій Україні.

— Для ЮНІСЕФ надзвичайно важливо, щоб кожна дитина в Україні мала безперервний доступ до якісної освіти — незалежно від безпекової ситуації, місця перебування чи формату навчання. Цифрові освітні рішення, такі як Всеукраїнська школа онлайн, допомагають забезпечувати цю безперервність, але їхня ефективність значною мірою залежить від того, наскільки впевнено педагоги вміють використовувати ці інструменти у щоденній роботі.

Саме тому інвестиції у професійний розвиток учителів та поширення практичного досвіду використання ВШО мають особливе значення. Реалізація цього проєкту — це важливий крок до того, щоб такі можливості стали доступними педагогам, а через них — дітям у різних регіонах України, — зазначила координаторка освітніх програм Львівського офісу ЮНІСЕФ Ольга Матійчук.

Упродовж наступних 12 місяців навчанням буде охоплено 100 тис. педагогічних працівників з усіх регіонів України. Головний акцент програми — навчити освітян практично інтегрувати можливості ВШО у щоденний освітній процес.

— 100 тисяч педагогів — це не просто кількісний показник. За кожним учителем стоять десятки й сотні дітей, які отримають більше можливостей для навчання. Тому наша мета — дати педагогам не теоретичне уявлення про ВШО, а конкретні сценарії її щоденного використання.

Підготовлені нами тренери мають стати провідниками цього практичного досвіду для педагогів по всій Україні. Ми хочемо, щоб після навчання вчитель чітко розумів: ось матеріал, який я можу використати завтра на уроці; ось інструмент для дистанційного навчання; ось можливість допомогти дитині надолужити пропущене, — наголосив засновник ТОВ Академія Навичок, заступник голови Асоціації інноваційної та цифрової освіти (AIDE) Дмитро Бондаренко.

Проєкт розрахований на 12 місяців і передбачає також загальнонаціональну інформаційно-комунікаційну кампанію для вчителів, учнів, батьків та закладів освіти.

Щомісяця кампанія розкриватиме новий практичний аспект використання ВШО — від роботи з платформою під час очного, дистанційного та змішаного навчання до підготовки до НМТ, подолання освітніх втрат, професійного розвитку педагогів та підтримки українських школярів, які перебувають за кордоном.

Фото: Всеукраїнська школа онлайн

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