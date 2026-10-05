У школьников уже прошел первый месяц учебы, и постепенно приближаются осенние каникулы. Правда, отдыхать в этот период будут не все ученики. Некоторые громады уже сообщили об изменениях в школьном графике и решили отказаться от осенних каникул, чтобы перенести это время на зимний период и сделать отдых на новогодние праздники более продолжительным.

Когда осенние каникулы 2026 в Украине и сколько они продлятся, читайте в материале Фактов ICTV.

Когда осенние каникулы 2026 в Украине

Ориентировочно осенние каникулы 2026 года продлятся с 26 октября по 1 ноября.

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Однако конкретные даты, когда начинаются осенние каникулы 2026 в школах, каждое учреждение будет определять самостоятельно. Поэтому в разных школах каникулы могут начаться или завершиться в другой день.

Правительство определило, что 2026/2027 учебный год продлится с 1 сентября 2026 года по 30 июня 2027 года. При этом это не означает, что школьники будут учиться до последнего дня июня. Когда именно завершатся занятия, школа определяет отдельно.

В Киеве пока рекомендуют провести осенние каникулы с 26 октября по 1 ноября. В КГГА подчеркнули, что окончательный график будут определять сами учреждения образования с учетом ситуации с безопасностью.

Несмотря на рекомендацию Министерства образования и науки провести осенние каникулы с 26 октября по 1 ноября, отдельные громады уже внесли изменения в график учебного года.

В частности, в Белгороде-Днестровском Одесской области осенние каникулы решили перенести. Неделю отдыха с 26 октября по 1 ноября школьники проведут не осенью, а с 21 по 27 декабря. В управлении образования горсовета объяснили, что такое решение приняли с целью сохранения энергоснабжения учреждений.

Другой график утвердили в Тернопольской громаде. Там осенние каникулы оставили в рекомендованные даты — с 26 октября по 1 ноября. Вместо этого в первом семестре предусмотрели рабочие субботы, чтобы обеспечить необходимое количество учебных дней. Обучение по субботам будет проходить поочередно в очном и дистанционном форматах.

Благодаря переносу части учебных дней на субботы ученики Тернопольской громады смогут раньше уйти на зимние каникулы — уже 14 декабря. Они продлятся до 10 января 2027 года.

Осенние каникулы 2026: сколько длятся

В целом осенние каникулы в школах длятся одну неделю. Обычно их проводят в последнюю неделю октября.

Согласно части четвертой статьи 10 закона Украины О полном общем среднем образовании, структуру учебного года определяет педагогический совет школы. Но в течение учебного года, кроме летних каникул, школьники должны отдыхать не менее 30 календарных дней.

Именно поэтому учреждение образования может установить собственный график обучения и каникул. При этом учитываются, в частности, ситуация с безопасностью, потребности учеников и возможности конкретной школы.

То есть осенние, зимние и весенние каникулы школа может распределить по-своему, но общая продолжительность отдыха в течение учебного года должна соответствовать установленным требованиям.

Каким будет формат обучения в школах

Из-за войны нет и единого формата обучения для всех украинских школьников. Школа может организовать очное, дистанционное или смешанное обучение.

Если дети учатся очно, школа должна обеспечить безопасные условия, в частности иметь укрытие, соответствующее установленным требованиям.

Поэтому в одной школе дети могут ежедневно ходить на уроки, в другой — учиться дистанционно, а еще в одной будут сочетать занятия в классе и онлайн.

Формат обучения также может меняться в течение года, если этого потребует ситуация с безопасностью.

Итак, осенние каникулы 2026 года ориентировочно приходятся на 26 октября – 1 ноября. Но окончательную дату родителям стоит уточнять непосредственно в своей школе.

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