Шесть энергообъектов под ударом РФ: Зеленский рассказал о последствиях атак 12 октября
- Россия 12 октября атаковала шесть энергообъектов Украины.
- Владимир Зеленский сообщил о 33 раненых в результате российских атак по всей стране.
Россия не проявляет готовности согласиться на предложенное США энергетическое перемирие и продолжает воздушные атаки.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский написал в соцсети X.
Атака РФ на энергообъекты Украины 12 октября: что известно
По словам Зеленского, только за 12 октября российские войска атаковали шесть энергетических объектов. Всего в результате российских ударов по Украине ранены 33 человека.
Президент считает, что Москва намерена продолжать атаки, несмотря на американское предложение о прекращении огня в энергетической сфере.
— Становится все более очевидно, что Россия не хочет соглашаться на предложенное Соединенными Штатами энергетическое перемирие и намерена продолжать свои террористические воздушные атаки против наших людей и общин. Только сегодня россияне атаковали шесть энергообъектов в Украине. По всей стране ранены 33 человека, — заявил Зеленский.
Он также поблагодарил руководство ЕС и страны-члены за принятие нового пакета санкций против российского военно-промышленного комплекса.
По мнению президента, особенно важно усиливать давление на предприятия, участвующие в производстве баллистических ракет и Шахедов.