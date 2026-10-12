Россия не проявляет готовности согласиться на предложенное США энергетическое перемирие и продолжает воздушные атаки.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский написал в соцсети X.

Атака РФ на энергообъекты Украины 12 октября: что известно

По словам Зеленского, только за 12 октября российские войска атаковали шесть энергетических объектов. Всего в результате российских ударов по Украине ранены 33 человека.

Сейчас смотрят

Президент считает, что Москва намерена продолжать атаки, несмотря на американское предложение о прекращении огня в энергетической сфере.

— Становится все более очевидно, что Россия не хочет соглашаться на предложенное Соединенными Штатами энергетическое перемирие и намерена продолжать свои террористические воздушные атаки против наших людей и общин. Только сегодня россияне атаковали шесть энергообъектов в Украине. По всей стране ранены 33 человека, — заявил Зеленский.

Он также поблагодарил руководство ЕС и страны-члены за принятие нового пакета санкций против российского военно-промышленного комплекса.

По мнению президента, особенно важно усиливать давление на предприятия, участвующие в производстве баллистических ракет и Шахедов.