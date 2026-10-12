Росія не демонструє готовності погодитися на запропоноване США енергетичне припинення вогню та продовжує повітряні атаки.

Про це президент України Володимир Зеленський написав у соцмережі X.

Атака РФ на енергооб’єкти України 12 жовтня: що відомо

За словами Зеленського, лише протягом 12 жовтня російські війська атакували шість енергетичних об’єктів. Загалом унаслідок російських ударів по Україні поранено 33 людини.

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Президент вважає, що Москва має намір продовжувати атаки, попри американську пропозицію щодо енергетичного припинення вогню.

— Все більш очевидно, що Росія не хоче погоджуватися на запропоноване Сполученими Штатами енергетичне припинення вогню і має намір продовжувати свої терористичні повітряні атаки проти наших людей і громад. Тільки сьогодні росіяни атакували шість енергооб’єктів в Україні. По всій країні поранено 33 людини, — заявив Зеленський.

Він також подякував керівництву ЄС та державам-членам за ухвалення нового пакета санкцій проти російського військово-промислового комплексу.

На думку президента, особливо важливо посилювати тиск на підприємства, які беруть участь у виробництві балістичних ракет і Шахедів.

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