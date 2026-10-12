Министры иностранных дел ЕС утвердили новые санкции против 1 569 физических лиц и компаний российского военно-промышленного комплекса.

Об этом сообщила верховная представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас в соцсети X.

ЕС утвердил новый пакет санкций против России: что известно

В санкционный список внесли 826 российских компаний и 743 человека, занимающих должности их генеральных директоров.

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По словам Каи Каллас, это самое масштабное расширение санкционного списка ЕС с начала войны, которую Россия развязала против Украины.

Особое внимание Евросоюз уделил предприятиям, занимающимся производством баллистических ракет. Именно с этим направлением связано более половины новых санкционных позиций.

— Мы делаем процесс производства Россией оружия, которым она убивает украинцев, значительно сложнее, медленнее и дороже, — подчеркнула Каллас.

Глава европейской дипломатии отметила, что принятие такого масштабного пакета демонстрирует единство европейских стран в вопросе усиления давления на Москву.

Она также обратила внимание на продолжающиеся российские атаки против гражданской инфраструктуры Украины. В частности, упомянула удары по киевским мостам, судам, перевозящим зерно, и Национальной академии наук.

По словам Каллас, такие действия России не свидетельствуют о ее стремлении к миру, поэтому Европа должна не ослаблять, а усиливать санкционное давление.

Что предусматривает новый пакет санкций ЕС против России

Как сообщили в Совете ЕС, новые ограничения направлены в первую очередь на поставщиков среднего звена, которые играют ключевую роль в работе российского военно-промышленного комплекса.

Речь идет о предприятиях, которые снабжают российскую оборонную промышленность комплектующими для современных систем вооружения. Их совокупный годовой оборот составляет не менее €20 млрд, а число сотрудников превышает 250 тыс. человек.

Компании из списка поставляют компоненты, необходимые для производства ракет, беспилотников и военных самолетов.

В частности, санкции распространяются на предприятия, которые производят или поставляют:

электронику, полупроводники, микросхемы и компьютерное оборудование;

радары, антенны, приемники и другие средства связи;

компоненты авиационных, спутниковых и ракетных систем;

взрывчатые вещества и боеприпасы;

оптические и навигационные системы.

В Совете ЕС пояснили, что эти компании снабжают российских производителей вооружений критически важными деталями. Ограничения должны затруднить доступ к финансовым ресурсам и возможностям, необходимым для их деятельности.

Для всех лиц и компаний, внесенных в санкционный список, предусмотрено замораживание активов. Кроме того, запрещается прямо или косвенно предоставлять им средства или другие экономические ресурсы.

В отношении физических лиц дополнительно будет действовать запрет на въезд в страны Европейского Союза.

Напомним, что 7 октября послы стран Европейского Союза согласовали включение в санкционный список 743 физических лиц и 826 компаний, связанных с российским военно-промышленным комплексом.

Изначально проект предусматривал ограничения в отношении 744 физических и 827 юридических лиц. Однако в ходе согласования список сократили на одного человека и одну компанию. Кого именно исключили, не сообщалось.

Среди предприятий, руководители которых фигурировали в проекте, были компании военного кораблестроения, ракетно-космической отрасли, авиационного двигателестроения, производства артиллерии, военной автотехники, радиоэлектроники и боеприпасов.

Отдельно послы ЕС согласовали санкции против 77 человек, которых Россия объявила избранными в Государственную Думу от временно оккупированных территорий Украины.

Также представители стран-членов согласовали продление санкционного режима за распространение и применение химического оружия. На тот момент в его рамках ограничения действовали против 31 физического лица и шести организаций.

10 октября Кая Каллас заявила, что Евросоюз не будет приостанавливать санкции против российского дизельного топлива.

Она объяснила, что ослабление ограничений позволило бы Москве получать дополнительные доходы, которые могут быть направлены на продолжение войны против Украины.