Для проведения выборов в Украине Россия должна прекратить войну. Этого можно достичь путем усиления давления на РФ.

Об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас в понедельник, 12 октября, в Люксембурге перед началом заседания Совета ЕС по иностранным делам.

Выборы в Украине: что говорят в Европе

Каллас прокомментировала соответствующее заявление президента США Дональда Трампа о необходимости проведения выборов президента в Украине.

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— Если на Россию будет оказываться давление, которое заставит ее прекратить войну, я уверена, что выборы в Украине состоятся, – отметила Каллас.

Она подчеркнула, что проведение выборов во время войны невозможно. Соответствующие положения закреплены в Конституции Украины.

— Я понимаю, президент Зеленский также заявлял, что в случае прекращения огня он готов провести выборы как можно скорее. Но выборы – это всегда борьба между различными группами внутри страны, тогда как атаки идут извне; именно поэтому во время войны крайне важно сохранять единство общества, – отметила она.

Европейский комиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что решение относительно выборов и будущего страны принадлежит исключительно Украине.

— Украина – суверенное государство, и только сама Украина будет решать вопрос выборов и своего будущего, – сказала она в Люксембурге перед началом заседания Совета ЕС по иностранным делам.

Кос выразила надежду, что Украина, которая “демонстрирует удивительные результаты”, получит “значительную международную поддержку” от Евросоюза.

— Ни одна другая страна не делает столько (речь идет о проведении реформ на пути в ЕС, – Ред.), сколько она. Находиться в состоянии войны, бороться за выживание и одновременно внедрять реформы и участвовать в процессе вступления в ЕС – покажите мне другую такую страну в мире. Это под силу только Украине, – подчеркнула Кос.

Напомним, 10 октября Дональд Трамп сказал, что рекомендует Украине “сменить лидера”, поскольку президент Владимир Зеленский якобы “не заключает сделок”.

– Зеленский мог бы завершить эту войну много раз. Но он выбирает не делать этого. Эта война не началась бы, если бы я был президентом. Он хочет создавать проблемы для мира и для наших фермеров атаками на заводы по производству дизеля, – заявил Трамп.

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