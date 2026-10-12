Вибори в Україні під час війни: посадовці ЄС сказали, за яких умов вони можливі
Для проведення виборів в Україні Росія має припинити війну. Цього можна досягти шляхом посилення тиску на РФ.
Про це заявила глава європейської дипломатії Кая Каллас в понеділок, 12 жовтня, у Люксембурзі перед початком засідання Ради ЄС із закордонних справ.
Вибори в Україні: що кажуть у європі
Каллас прокоментувала відповідну заяву президента США Дональда Трампа щодо необхідності проведення виборів президента в Україні.
– Якщо на Росію чинитиметься тиск, що змусить її припинити війну, я впевнена, що вибори в Україні відбудуться, – зазначила Каллас.
Вона наголосила, що проведення виборів під час війни неможливе. Відповідні положення закріплені в Конституції України.
– Я розумію, президент Зеленський також заявляв, що в разі припинення вогню він готовий провести вибори якнайшвидше. Але вибори – це завжди боротьба між різними групами всередині країни, тоді як атаки йдуть ззовні; саме тому під час війни вкрай важливо зберігати єдність суспільства, – зазначила вона.
Європейська комісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що рішення щодо виборів і майбутнього країни належить виключно Україні.
– Україна – суверенна держава, і лише сама Україна вирішуватиме питання виборів та свого майбутнього, – сказала вона в Люксембурзі перед початком засідання Ради ЄС із закордонних справ.
Кос висловила сподівання, що Україна, яка “демонструє дивовижні результати”, отримає “значну міжнародну підтримку” від Євросоюзу.
– Жодна інша країна не робить стільки (йдеться про проведення реформ на шляху до ЄС, – Ред.), скільки вона. Перебувати у стані війни, боротися за виживання і водночас впроваджувати реформи та брати участь у процесі вступу до ЄС – покажіть мені іншу таку країну у світі. Це під силу лише Україні”, – наголосила Кос.
Нагадаємо, 10 жовтня Дональд Трамп сказав, що рекомендує Україні “змінити лідера”, оскільки президент Володимир Зеленський нібито “не укладає угод”.
– Зеленський міг би завершити цю війну багато разів. Але він обирає не робити цього. Ця війна не розпочалася б, якби я був президентом. Він хоче створювати проблеми для світу і для наших фермерів атаками на заводи з виробництва дизелю, – заявив Трамп.