Луцк готовится к холодам, а коммунальщики ремонтируют тепловые сети, обновляют оборудование котельных и проверяют системы отопления в жилых домах.

Когда в Луцке включат отопление в 2026 году, при каких условиях начнется отопительный сезон и как город готовится к зиме, читайте в материале Фактов ICTV.

Когда начнется отопительный сезон в Луцке

Согласно проекту решения исполнительного комитета Луцкого городского совета, отопительный сезон 2026-2027 годов планируют начать, когда среднесуточная температура воздуха в течение трех суток подряд будет составлять +8 °C или ниже.

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В первую очередь тепло должны подать в детские сады, медицинские и учебные заведения. Документ предусматривает, что предприятия теплоснабжения города и населенных пунктов Луцкой громады должны соблюдать установленные условия начала отопительного сезона.

Таким образом, конкретная дата запуска отопления будет зависеть от погоды. В проекте решения пока не указана фиксированная календарная дата начала подачи тепла.

Как Луцк готовится к отопительному сезону 2026-2027 годов

ГКП Луцктепло ремонтирует тепловые сети, модернизирует котельные и готовит резервные источники электропитания на случай отключений электроэнергии.

На обслуживании предприятия находятся 42 котельные, 45 центральных тепловых пунктов и 131,1 км тепловых сетей. По данным Луцктепло, 76% трубопроводов уже исчерпали срок эксплуатации.

В разных микрорайонах города продолжается установка четырех блочно-модульных котельных. Также предприятие реконструирует магистральные тепловые сети, заменяя старые трубопроводы предварительно изолированными трубами.

Капитальный ремонт сетей проводят на десяти объектах. Всего предусмотрена замена 12,8 км трубопроводов. Кроме того, на двух котельных планируют установить современные котлы, а на других объектах обновляют газовое оборудование и автоматизируют центральные тепловые пункты.

Отдельное направление подготовки — обеспечение работы котельных во время блэкаутов. Все они оснащены дизельными или бензиновыми генераторами общей мощностью 6,7 МВт.

По словам директора Луцктепло Ивана Скорупского, три газопоршневые когенерационные установки общей мощностью 2,7 МВт позволят вырабатывать электроэнергию для нужд предприятия. В случае масштабного отключения света это поможет обеспечить теплом 54% потребителей Луцктепло.

Когда в Луцке будет тепло в домах

Подготовка к отопительному сезону касается не только котельных и тепловых сетей, но и оборудования внутри жилых домов.

С 23 сентября 2026 года Луцктепло начало заполнение внутридомовых систем отопления. Жителей попросили проверить их герметичность, чтобы выявить возможные неисправности до подачи тепла. Об этом предприятие сообщило на своем сайте.

Эти работы должны помочь подготовить дома к приему теплоносителя и избежать задержек при запуске отопления.

Таким образом, когда в Луцке включат отопление в 2026 году, будет зависеть от температуры воздуха и выполнения условий, предусмотренных проектом решения. В первую очередь тепло должны получить детские сады, медицинские и учебные заведения. Тем временем коммунальщики продолжают готовить городскую систему теплоснабжения к зиме.

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