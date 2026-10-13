Во Львове готовят систему теплоснабжения к зиме, в частности проверяют резервные котельные, которые должны помочь во время длительных отключений света и повреждений инфраструктуры.

Более 40 учебных заведений уже оборудовали твердотопливными котельными. Сейчас город проверяет, как их можно использовать еще до официального начала отопительного сезона.

Факты ICTV выясняли, когда начнется отопительный сезон во Львове в 2026 году, при каких условиях в дома подадут тепло и как город готовится к возможным блэкаутам.

Сейчас смотрят

Когда начнется отопительный сезон во Львове в 2026 году

По словам мэра Львова Андрея Садового, отопительный сезон во Львове планируют начать, когда температура воздуха опустится ниже +8 °C. Однако медицинские учреждения и учебные заведения могут получить тепло раньше, если возникнет такая необходимость.

Точную дату начала отопительного сезона во Львове в 2026-2027 годах городской совет пока не назвал. Поэтому все будет зависеть от погодных условий и решения городских властей.

Для школ и больниц город также рассматривает возможность запускать резервные котельные в переходный период, до начала централизованного отопления. Это должно помочь поддерживать тепло в помещениях, если температура снизится, а централизованная система еще не будет работать.

Как Львов готовится к отопительному сезону 2026-2027

Одно из направлений подготовки к зиме — установка резервных твердотопливных котельных. Они работают на дровах и могут обеспечивать тепло даже при отсутствии электроэнергии и газа.

Как рассказал директор ЛМКП Львовтеплоэнерго Александр Одинец, более 40 таких котельных уже установили в крупнейших школах города. Работы продолжаются. Оборудование предназначено прежде всего для чрезвычайных ситуаций, когда из-за блэкаута или повреждения инфраструктуры централизованное теплоснабжение станет невозможным.

В котельных установлены два котла, один из которых резервный. При необходимости школа сможет не только продолжать работу, но и стать пунктом обогрева для жителей.

В некоторых учебных заведениях такое оборудование уже прошло проверку предыдущими зимами. Например, в школе, где учатся 1 047 детей, твердотопливную котельную установили три года назад. Во время предыдущих перебоев со светом и теплом она помогала поддерживать необходимую температуру в помещениях.

Город также готовит резервное отопление для медицинских учреждений. По словам Андрея Садового, такие котлы есть во всех городских медицинских учреждениях и примерно в половине школ. В случае чрезвычайной ситуации учебные заведения смогут использовать как центры обогрева. Одна школа, по словам мэра, может принять до 5 тыс. человек.

Хватит ли топлива для резервных котельных

Для работы твердотопливных котельных Львов заранее подготовил запас дров. Топливо хранят в надлежащих условиях. По информации городского совета, имеющихся резервов должно хватить как минимум на месяц.

Это часть более масштабной подготовки громады к зиме. В марте Львовский городской совет утвердил План устойчивости громады, который предусматривает меры на случай разных сценариев прохождения отопительного сезона.

Помимо резервного отопления, город работает над развитием генерации, альтернативными источниками питания, защитой критической инфраструктуры, обновлением тепловых и водопроводных сетей, а также ремонтом коллекторов.

На реализацию Плана устойчивости необходимо более 3 млрд грн. Часть средств Львов привлекает за счет заимствований у государственных банков и международной поддержки. В отдельных проектах участвуют Европейский инвестиционный банк, правительства Германии и Норвегии.

Читайте также Кабмин сохранил льготные тарифы на электричество во время отопительного сезона

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.