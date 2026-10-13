Луцьк готується до холодів, а комунальники ремонтують теплові мережі, оновлюють обладнання котелень і перевіряють системи опалення в житлових будинках.

Коли в Луцьку увімкнуть опалення у 2026 році, за яких умов розпочнеться опалювальний сезон і як місто готується до зими, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Коли почнеться опалювальний сезон у Луцьку

Згідно з проєктом рішення виконавчого комітету Луцької міської ради, опалювальний сезон 2026-2027 років планують розпочати, коли середньодобова температура повітря протягом трьох діб поспіль становитиме +8 °C або нижче.

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Першочергово тепло мають подати до дитячих садків, медичних і навчальних закладів. Документ передбачає, що теплопостачальні підприємства міста та населених пунктів Луцької громади мають дотримуватися визначених умов початку опалювального сезону.

Отже, конкретна дата запуску опалення залежатиме від погоди. Зараз у проєкті рішення немає фіксованого календарного дня, з якого мають почати подавати тепло.

Як Луцьк готується до опалювального сезону 2026-2027 років

ДКП Луцьктепло ремонтує теплові мережі, модернізує котельні та готує резервне живлення на випадок відключень електроенергії.

На обслуговуванні підприємства перебувають 42 котельні, 45 центральних теплових пунктів і 131,1 км теплових мереж. За даними Луцьктепла, 76% трубопроводів уже вичерпали термін експлуатації.

У різних мікрорайонах міста триває встановлення чотирьох блочно-модульних котелень. Також підприємство реконструює магістральні теплові мережі, замінюючи старі трубопроводи попередньо ізольованими трубами.

Капітальний ремонт мереж проводять на десяти об’єктах. Загалом передбачено заміну 12,8 км трубопроводів. Крім того, на двох котельнях планують встановити сучасні котли, а на інших об’єктах оновлюють газове обладнання та автоматизують центральні теплові пункти.

Окремий напрям підготовки — забезпечення роботи котелень під час блекаутів. Усі вони мають дизельні або бензинові генератори загальною потужністю 6,7 МВт.

За словами директора Луцьктепла Івана Скорупського, три газопоршневі когенераційні установки загальною потужністю 2,7 МВт дадуть змогу виробляти електроенергію для потреб підприємства. У разі масштабного відключення світла це допоможе забезпечити теплом 54% споживачів Луцьктепла.

Коли в Луцьку буде тепло в будинках

Підготовка до опалювального сезону стосується не лише котелень і теплових мереж, а й обладнання всередині житлових будинків.

З 23 вересня 2026 року Луцьктепло почало заповнювати внутрішньобудинкові системи опалення. Мешканців попросили перевірити їхню герметичність, щоб виявити можливі несправності до подачі тепла. Про це підприємство повідомило на своєму сайті.

Ці роботи мають допомогти підготувати будинки до приймання теплоносія та уникнути затримок під час запуску опалення.

Отже, коли в Луцьку включать опалення у 2026 році, залежатиме від температури повітря та виконання умов, передбачених проєктом рішення. Першими тепло мають отримати дитячі, медичні й навчальні заклади. Тим часом комунальники продовжують готувати міську систему теплопостачання до зими.

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