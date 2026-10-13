У Львові готують систему теплопостачання до зими, зокрема перевіряють резервні котельні, які мають допомогти під час тривалих відключень світла та пошкоджень інфраструктури.

Понад 40 закладів освіти вже обладнали твердопаливними котельнями. Зараз місто перевіряє, як їх можна використовувати ще до офіційного початку опалювального сезону.

Факти ICTV дізнавалися, коли розпочнеться опалювальний сезон у Львові 2026, за яких умов у будинки подадуть тепло та як місто готується до можливих блекаутів.

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Коли почнеться опалювальний сезон у Львові 2026 року

За словами міського голови Львова Андрія Садового, опалювальний сезон у Львові планують розпочати, коли температура повітря опуститься нижче за +8 °C. Проте медичні установи та заклади освіти можуть отримати тепло раніше, якщо виникне така потреба.

Точної дати початку опалювального сезону у Львові 2026-2027 років міська рада поки не назвала. Тож це залежатиме від погодних умов і рішення міської влади.

Для шкіл і лікарень місто також опрацьовує можливість запускати резервні котельні в перехідний період, до початку централізованого опалення. Це має допомогти підтримувати тепло в приміщеннях, якщо температура знизиться, а централізована система ще не працюватиме.

Як Львів готується до опалювального сезону 2026-2027

Один із напрямків підготовки до зими — встановлення резервних твердопаливних котелень. Вони працюють на дровах і можуть забезпечувати тепло навіть тоді, коли немає електроенергії та газу.

Як розповів директор ЛМКП Львівтеплоенерго Олександр Одинець, понад 40 таких котелень уже встановили у найбільших школах міста. Роботи тривають. Обладнання призначене передусім для надзвичайних ситуацій, коли через блекаут або пошкодження інфраструктури централізоване теплопостачання стане неможливим.

Котельні мають по два котли, один із яких резервний. За потреби школа зможе не лише продовжувати роботу, а й стати пунктом обігріву для мешканців.

У деяких навчальних закладах таке обладнання вже перевірене попередніми зимами. Наприклад, у школі, де навчаються 1 047 дітей, твердопаливну котельню встановили три роки тому. Під час попередніх перебоїв зі світлом і теплом вона допомагала підтримувати належну температуру в приміщеннях.

Місто також готує резервне опалення для медичних установ. За словами Андрія Садового, такі котли є в усіх міських медичних закладах і приблизно в половині шкіл. У разі надзвичайної ситуації навчальні заклади зможуть використовувати як центри обігріву. Одна школа, за словами мера, може прийняти до 5 тис. людей.

Чи вистачить палива для резервних котелень

Для роботи твердопаливних котелень Львів заздалегідь підготував запас дров. Паливо зберігають у належних умовах. За інформацією міської ради, наявних резервів має вистачити щонайменше на місяць.

Це частина ширшої підготовки громади до зими. У березні Львівська міська рада затвердила План стійкості громади, який передбачає заходи на випадок різних сценаріїв проходження опалювального сезону.

Окрім резервного опалення, місто працює над розвитком генерації, альтернативними джерелами живлення, захистом критичної інфраструктури, оновленням теплових і водопровідних мереж та ремонтом колекторів.

На реалізацію Плану стійкості потрібно понад 3 млрд грн. Частину коштів Львів залучає через запозичення у державних банків і міжнародну підтримку. До окремих проєктів долучені Європейський інвестиційний банк, уряди Німеччини та Норвегії.

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