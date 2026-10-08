Кабинет министров Украины принял решение оставить без изменений действующие льготные тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей на весь период будущего отопительного сезона 2026/2027 годов.

Об этом сообщает премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

Тарифы на электроэнергию для населения

По словам премьер-министра, такое решение разработано и принято с учетом текущей социально-экономической ситуации в стране. Аналогичный шаг ранее приняли по фиксации цен на природный газ для населения.

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Фиксация льготной стоимости электроэнергии распространяется на все категории потребителей. Среди них:

обычные домохозяйства;

домохозяйства с электроотоплением, для которых фиксированная стоимость киловатт-часа также остается на прежнем уровне без изменений.

В то же время премьер-министр подчеркнул, что в дальнейшем Кабинет министров Украины будет работать над усовершенствованием всей системы тарифообразования в стране.

В частности, правительство в перспективе планирует ввести более справедливую систему адресной поддержки именно для тех граждан, которые действительно нуждаются в финансовой помощи от государства.

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