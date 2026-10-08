Кабмин сохранил льготные тарифы на электричество во время отопительного сезона
- Кабинет министров оставил действующие льготные тарифы на электроэнергию для населения в период отопительного сезона.
- По словам премьер-министра Сергея Корецкого, затем правительство улучшит систему образования тарифов.
Кабинет министров Украины принял решение оставить без изменений действующие льготные тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей на весь период будущего отопительного сезона 2026/2027 годов.
Об этом сообщает премьер-министр Украины Сергей Корецкий.
Тарифы на электроэнергию для населения
По словам премьер-министра, такое решение разработано и принято с учетом текущей социально-экономической ситуации в стране. Аналогичный шаг ранее приняли по фиксации цен на природный газ для населения.
Фиксация льготной стоимости электроэнергии распространяется на все категории потребителей. Среди них:
- обычные домохозяйства;
- домохозяйства с электроотоплением, для которых фиксированная стоимость киловатт-часа также остается на прежнем уровне без изменений.
В то же время премьер-министр подчеркнул, что в дальнейшем Кабинет министров Украины будет работать над усовершенствованием всей системы тарифообразования в стране.
В частности, правительство в перспективе планирует ввести более справедливую систему адресной поддержки именно для тех граждан, которые действительно нуждаются в финансовой помощи от государства.