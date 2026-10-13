Отдельные вражеские кибератаки, фиксируемые подразделением Security Operations Center ГП Дія, осуществляются с применением технологий искусственного интеллекта (ИИ).

ИИ становится инструментом усиления как для хакеров, так и для специалистов по киберзащите.

Об этом сообщил заместитель министра цифровой трансформации по кибербезопасности и облачным технологиям Виталий Балашов.

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По словам Виталия Балашова, искусственный интеллект позволяет существенно ускорить работу, автоматизировать рутинные процессы и масштабировать количество одновременных враждебных действий в сети.

— Некоторые атаки мы можем почти со 100% уверенностью идентифицировать как таковые, во время которых нападавшие использовали ИИ, — подчеркнул Виталий Балашов.

Для выявления и нейтрализации подобных угроз украинские профильные службы используют современные коммерческие спецсистемы, разработчики которых постоянно обновляют функционал под новые вызовы.

Замминистра пояснил, что в сфере киберзащиты ИИ в первую очередь выполняет роль акселератора: он снимает операционную нагрузку со специалистов, анализирует журналы событий, выявляет паттерны потенциальных угроз и быстро формирует алгоритмы реагирования.

— ИИ может стать своеобразным акселератором для специалиста, выполняя большой объем рутинной работы без устали и с высокой скоростью. В то же время, он не всегда способен заметить то, что может выявить опытный специалист, — отметил Балашов.

Виталий Балашов подчеркнул, что благодаря ИИ порог входа в профессию киберзащитника несколько снижается, если специалист умеет правильно настраивать системы.

Однако Балашов подчеркнул, что специалисты в этой сфере все равно потребуются, а с ростом сложности технологий и количества угроз потребность в них будет только увеличиваться.

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