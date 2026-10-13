Окремі ворожі кібератаки, які фіксує підрозділ Security Operations Center ДП Дія, здійснюються із застосуванням технологій штучного інтелекту (ШІ).

ШІ стає інструментом посилення як для хакерів, так і для фахівців з кіберзахисту.

Про це повідомив заступник міністра цифрової трансформації з питань кібербезпеки та хмарних технологій Віталій Балашов.

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За словами Віталія Балашова, штучний інтелект дозволяє суттєво пришвидшити роботу, автоматизувати рутинні процеси та масштабувати кількість одночасних ворожих дій у мережі.

— Деякі атаки ми можемо майже зі 100% впевненістю ідентифікувати як такі, під час яких нападники використовували ШІ, — наголосив Віталій Балашов.

Для виявлення та нейтралізації подібних загроз українські профільні служби застосовують сучасні комерційні спецсистеми, розробники яких постійно оновлюють функціонал під нові виклики.

Заступник міністра пояснив, що у сфері кіберзахисту ШІ насамперед виконує роль акселератора: він знімає операційне навантаження з фахівців, аналізує журнали подій, виявляє патерни потенційних загроз та швидко формує алгоритми реагування.

— ШІ може стати своєрідним акселератором для фахівця, виконуючи великий обсяг рутинної роботи без втоми та з високою швидкістю. Водночас він не завжди здатен помітити те, що може виявити досвідчений спеціаліст, — зауважив Балашов.

Віталій Балашов підкреслив, що завдяки ШІ поріг входу до професії кіберзахисника дещо знижується, якщо фахівець вміє правильно налаштовувати системи.

Однак Балашов наголосив, що фахівці в цій сфері все одно будуть потрібні, а зі зростанням складності технологій і кількості загроз потреба в них лише збільшуватиметься.

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