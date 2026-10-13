Украинские удары по дата-центрам Яндекса в Сасово, Калуге и Владимире повлияли на работу сетей, используемых Кремлем для распространения пропаганды за рубежом. В отдельных сегментах объем публикаций сократился примерно вдвое на 12 часов.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО по результатам исследования изменений в мировом интернет-трафике после поражения российской цифровой инфраструктуры.

Удары по дата-центрам Яндекса

По данным ЦПИ, несмотря на отсутствие признаков общего снижения активности российских ботосетей, атаки нарушили непрерывность их работы и снизили эффективность автоматизированного распространения информации.

Сейчас смотрят

В частности, временные перебои зафиксировались в работе информационных сетей Pravda, InfoDefense и Nod of Time. Россия использует их для продвижения кремлевских нарративов за границей.

В отдельных кластерах этих сетей интенсивность и объем публикаций снизились примерно на 50%. Такой спад длился около 12 часов, после чего активность возобновилась.

В каких странах уменьшились пересмотры российской пропаганды

По данным ЦПИ, во Франции и США зафиксировали сокращение количества просмотров пропагандистских материалов. В соцсети X заметно снизилось количество отдельных тематических поисковых запросов, которые Россия искусственно раскручивала.

В Центре противодействия дезинформации отмечают, что поражение инфраструктуры Яндекса усложнило координацию российских ботоферм и автоматизированных систем распространения пропаганды.

В то же время, исследование не свидетельствует о полном прекращении работы этих сетей.

Как пишет издание Dev.ua, утром 12 октября сервис Cloudflare Radar зафиксировал критическое падение автоматизированного бот-трафика, выходящего из сетей Yandex. Тогда активность бот-трафика упала до 0,4% предыдущих пиковых показателей в воскресенье, 11 октября. В понедельник, 12 октября, бот-трафик поднялся до 10%. Однако до показателей перед дроновыми атаками еще очень далеко.

Издание отмечает, что это падение касается только одной автономной системы (ASN) — 13238, принадлежащей Яндексу. Автономная система — это набор IP-префиксов, которые можно маршрутизировать в Интернете и в большинстве своем принадлежащих одному провайдеру.

У Яндекса таких систем (IP-префиксов) больше пяти. В еще одной автономной системе Yandex (215013) трафик более стабилен.

После атак пользователи соцсетей заявили об ощутимом снижении количества комментариев, массовых репоста и ШИ-контента, который использовался для продвижения кремлевской пропаганды.

Польский журналист Ярослав Волский заявил: Меньше “польских” аккаунтов, подстрекающих украинцев, меньше “украинских” аккаунтов, возмущающих поляков, а онлайн-поддержка MAGA (политический лозунг и движение Дональда Трампа) резко упала.

Можно предположить, что украинские удары показали: коммерческие серверы Яндекса служили физической площадкой для хостинга российских ботнетов и ферм дезинформации по всему миру.

Напомним, что 11 октября атаковали дата-центр Яндекса во Владимире. Это уже третий объект компании, попавший под удар этого месяца.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.