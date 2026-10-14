Графики отключения света 15 октября: какими будут ограничения
В четверг, 15 октября, в части регионов Украины вынуждены будут применяться меры по ограничению потребления электроэнергии. А значит — не все украинцы будут со светом.
Об этом сообщили в Укрэнерго.
Графики отключения света 15 октября: что известно
В компании сообщили, что ограничения мощности будут использованы для промышленности и бизнеса, а также для некоторых категорий потребителей.
Как будут применяться графики отключения света 15 октября:
- 06:00 — 23:59 — графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса
- 06:00 — 23:59 — графики почасовых отключений для всех категорий потребителей (объемом от 0,5 до 1,5 очереди)
— Причина введения ограничений – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты, — подчеркнули в Укрэнерго.
В компании отметили, что ситуация в энергосистеме может меняться из-за постоянных российских обстрелов.
— Следите за сообщениями и графиками отключений на страницах операторов систем распределения (облэнерго) в вашем регионе, — советуют в Укрэнерго.
Также в компании попросили потреблять электроэнергию бережливо.