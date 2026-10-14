В четверг, 15 октября, в части регионов Украины вынуждены будут применяться меры по ограничению потребления электроэнергии. А значит — не все украинцы будут со светом.

Об этом сообщили в Укрэнерго.

Графики отключения света 15 октября: что известно

В компании сообщили, что ограничения мощности будут использованы для промышленности и бизнеса, а также для некоторых категорий потребителей.

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Как будут применяться графики отключения света 15 октября:

06:00 — 23:59 — графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса

06:00 — 23:59 — графики почасовых отключений для всех категорий потребителей (объемом от 0,5 до 1,5 очереди)

— Причина введения ограничений – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты, — подчеркнули в Укрэнерго.

В компании отметили, что ситуация в энергосистеме может меняться из-за постоянных российских обстрелов.

— Следите за сообщениями и графиками отключений на страницах операторов систем распределения (облэнерго) в вашем регионе, — советуют в Укрэнерго.

Также в компании попросили потреблять электроэнергию бережливо.

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